Путь на Паралимпиаду лежит через Чебоксары

На дистанции сражались опытные чемпионы и юные таланты

В Чувашии регулярно проходят крупные турниры для людей с ограниченными возможностями по легкой атлетике, следж-хоккею, дартсу и другим популярным видам спорта. Сейчас республика впервые принимает Всероссийские соревнования по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В течение недели на новой лыжероллерной трассе в Центре зимних видов спорта будут разыграны награды.

После открытия в ноябре прошлого года объект не простаивает, а используется по назначению. Не беря в расчет постоянные тренировки, на трассе уже прошли десятки состязаний регионального и межрегионального масштаба, в ходе которых удалось вновь протестировать работу всех служб по обслуживанию, а также качество покрытия. Поэтому проведение более крупных стартов — это был лишь вопрос времени.

Чебоксары встретили участников сильным снегопадом. В этом году небесная канцелярия не поскупилась на обильные осадки, да и крепкий морозец держался весьма уверенно. В отличие от Италии, принимающей зимнюю Олимпиаду. Например, многие атлеты, выступавшие в мужском лыжном скиатлоне (смешанная лыжная гонка преследования, где спортсмены первую часть бегут классическим стилем, а вторую коньковым ходом. — Прим. ред.), стартовали в форме без рукавов. Кстати, в этой дисциплине россиянин Савелий Коростелев финишировал на четвертой позиции, совсем чуть-чуть не дотянув до медали.

В первый день соревнований в Чебоксарах спортсмены с ограниченными возможностями сражались за медали в спринтерских гонках. Снег точно прибавил работы сервисерам, которые с самого утра выезжали на трассу для обкатки инвентаря. Если специалисты «не попали в мазь», то участники могли столкнуться с большими проблемами. Найдя оптимальную пару, параатлеты выходили на разминку, чтобы прочувствовать лыжню.

К сведению В состязаниях участвуют более 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Удмуртия, Архангельской, Новосибирской и Свердловской областей. Победители и призеры определяются в трех возрастных группах: среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, а также юношей и девушек.

Открывая соревнования, Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что эти состязания являются важным этапом подготовки к Паралимпийским играм. «Возможно, что уже через несколько недель мы увидим имена участников этих стартов в списках паралимпийских чемпионов. Радует, что именно Чебоксары могут стать отправной точкой на пути к этим олимпийским наградам. Несмотря на уверенное и поступательное развитие адаптивного спорта, именно в лыжных гонках и биатлоне нам еще есть к чему стремиться. Уверен, что эти соревнования дадут мощный импульс для развития этих дисциплин в республике», — добавил руководитель региона.

Отгремела торжественная церемония, а до старта оставались считанные минуты. Все спринтерские разборки традиционно начинаются с пролога (индивидуальная гонка на время. — Прим. ред.). Перед выходом на дистанцию тренеры обсуждали гоночную тактику со спортсменами. Конечно, самых юных участников поддерживали родители. Отметим, что программа состязаний началась с забегов сидячих атлетов.

Первый номер стартовал ровно в 10.00. Пролог — прежде всего борьба с собой и с секундомером. Здесь каждому нужно было правильно распределить силы, чтобы выложиться на максимум в финалах. Дистанция в 600 метров спортсменам далась по-разному. Если одни участники с запасом добирались до финиша, то для других уже первый забег превратился в настоящее испытание. Несмотря на трудности, все установили время и закончили дистанцию. Одна из девочек сразу после финиша упала практически без сил, но благодаря помощи судей она взяла себя в руки и моментально поднялась.

Нужно сказать, что в списках участников присутствовало несколько наших земляков. Один из них — Дмитрий Баталов, выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ. Дмитрий родился в Чувашии, но сейчас живет в Сургуте. «Давно мечтал выступить в Чувашии. Я очень рад, что в республике построили современную лыжероллерную трассу», — поделился Баталов.

Кстати, Дмитрий более семи лет занимается биатлоном и лыжным спортом. За это время он успел взять немало наград Кубков России, а также становился призером чемпионата страны по биатлону. В прологе наш земляк не смог попасть в топ-3, но финалы были еще впереди. Опробовав маршрут, параатлет признался, что трасса для него не совсем подходит по рельефу. «Я люблю места, где можно больше поработать, тягунки, а здесь в основном равнина», — сказал Дмитрий Баталов.

После небольшого перерыва были запланированы решающие забеги в каждой возрастной группе среди колясочников. За медали развернулась нешуточная борьба, но в итоге наш земляк не добрался до наград. Первым финишировал Григорий Мурыгин из Удмуртии, вторым стал Иван Голубков из Москвы, а призовую тройку замкнул Александр Вилков из Республики Удмуртия.

После спринта бронзовый призер поблагодарил своих тренеров и сервисменов своей сборной за кропотливую работу над выбором инвентаря. «В снег очень сложно бежать, лыжню засыпало, скольжение ухудшилось, но лыжи меня не подвели», — обратил внимание Александр Вилков.

Кстати, он практически всю жизнь посвятил спорту. В детстве Саша вместе с родителями ради боксерской карьеры переехал из маленького поселка Зеленогорский Кемеровской области в столицу региона. Но, к несчастью, случилась авария. Несмотря на все сложности, Александр продолжил пробовать себя в разных видах спорта — адаптивной легкой атлетике, следж-хоккее и в итоге нашел призвание в лыжных гонках и биатлоне. «Без преувеличения, спорт — это моя жизнь. Здесь я обрел друзей, с которыми поддерживаю хорошие отношения», — подытожил Александр.

В свою очередь, в юношеской группе за Удмуртию бегает еще один наш земляк — Демид Чурбанов. Мальчик уже не раз становился героем материалов «СЧ» в роли игрока чебоксарского коллектива по следж-хоккею «Атал». Как оказалось, Демид около года занимается лыжными гонками. На трассе за юного спортсмена очень эмоционально переживала мама Мила. «Давай, Демид, толкайся палками сильнее», — подбадривала она. И сын не подвел — он стал самым быстрым как в прологе, так и в финале. Кстати, один из залогов успеха — крепкие руки, которые мальчик натренировал благодаря занятиям следж-хоккем.

В интервью корреспонденту «СЧ» Мила Чурбанова рассказала, что интерес к лыжным гонкам у Демида возник благодаря школе. «В чебоксарской школе № 38 учителя физкультуры хорошо работают во время уроков по лыжному спорту. Демид наблюдал за одноклассниками и в один момент загорелся идеей стать лыжником», — рассказала мама.

Между тем В некоторых классах спортсмены выступают в специальных бобах (спортивные инвалидные коляски. — Прим. ред.). Кстати, один боб для профессионального параатлета стоит минимум 30 тыс. рублей. При этом коляска настраивается под антропометрические данные человека.

На старте лыжной карьеры Демид завоевал медали Всероссийских соревнований в Ижевске и Ханты-Мансийске. Сейчас он планирует только наращивать обороты. Мальчик успевает совмещать спорт с отличной учебой на пятерки и четверки, а также занимается йогой, танцами на коляске.

Отметим, что в первый день на трассе в Чебоксарах мастерство продемонстрировали титулованные спортсмены, которые готовятся к Паралимпиаде в Италии. В частности, победы в своих классах одержали двукратные паралимпийские чемпионы Владислав Лекомцев из Удмуртии и москвичка Екатерина Румянцева.

В интервью корреспонденту «СЧ» старший тренер Паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону, заслуженный тренер страны Ирина Громова сообщила, что весь основной состав национальной команды участвует на соревнованиях в Чебоксарах, а конкретные имена спортсменов, которые поедут на Паралимпиаду в Италию, пока неизвестны.

«Мы подадим заявки на десять человек, а сколько параатлетов из нашей страны в итоге пригласят — вопрос открытый, — заявила Ирина Александровна. — Старты в Чебоксарах — это важный этап подготовки».

Отметим, что существует сложность, связанная с инвентарем. По правилам мировых федераций в лыжных гонках и биатлоне не используется фтор для подготовки лыж. При этом Ирина Громова подчеркнула, что оборудование для выступления на международной арене готово. Кроме того, Ирина Александровна поделилась своими впечатлениями от Центра зимних видов спорта. «Спортсменам нравится здесь выступать. Место шикарное. Надеюсь, что мы сюда будем часто приезжать», — подчеркнула Ирина Громова.