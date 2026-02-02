Важны не только рекорды, но и возвращение к активной жизни

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и республиканских СМИ посетили спортивные объекты в Чувашии и ознакомились с условиями для занятий, созданными для людей с ограниченными возможностями.

Первая точка маршрута — спортивная школа олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске. Здесь в течение трех дней лучшие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата сражались за награды Кубка России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА. Делегация осмотрела сооружение, которое совсем недавно было реконструировано. Объект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

К сведению Спортшкола олимпийского резерва № 3 в прошлом году принимала вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, в которых выступило более 4,5 тыс. спортсменов из 39 стран.

Далее группа отправилась в Региональный центр хоккея. Директор учреждения Дмитрий Панферов представил объект и рассказал о направлениях работы, сообщили в Минспорта Чувашии. Также гости побывали на тренировке коллектива по следж-хоккею «Атал». Отметим, что детская команда регулярно выезжает на крупные состязания. В частности, клуб ежегодно выступает на Международном фестивале адаптивного хоккея, проходящем в Сочи на федеральной территории «Сириус», а также участвует в межрегиональном турнире «Хоккей для всех» в Чебоксарах.

Заключительный пункт программы — спортивная школа олимпийского резерва № 8. Участники мероприятия оценили условия, созданные для параатлетов, и посетили тренировку по бочча (спортивная игра с шаром на точность, паралимпийский вид спорта. — Прим. ред.) в рамках реализации проекта «Спорт — без границ», а также занятие по плаванию для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, организованное АНО «Сердца без границ». Примечательно, что в стенах стадиона «Волга» совершенствуют мастерство спортсмены с инвалидностью разного уровня подготовки. Главное, что они чувствуют поддержку, которая мотивирует покорять новые высоты.

По словам министра спорта Чувашии Василия Петрова, развитие адаптивного спорта — одно из ключевых направлений государственной программы «Спорт России». «Это не только про спорт высших достижений, но и про реабилитацию, социальную адаптацию, возвращение к активной жизни, в том числе ветеранов и участников специальной военной операции. Сегодня важно, чтобы спортивные объекты были универсальными и доступными, а работа велась системно и последовательно», — добавил Василий Петров.

Министр спорта Чувашии Василий Петров и депутат Госдумы России Анатолий Аксаков оценили условия для тренировок и узнали, как проходит подготовка параатлетов к соревнованиям. Фото Максима Васильева