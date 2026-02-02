Последняя сигарета

Накануне в Вурнарском округе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Как сообщили в МЧС по Чувашии, вечером в деревне Шинеры по улице Молодежной в одном из дворов загорелся летний дом. В момент ЧП в помещении находился 54-летний хозяин жилья, который не успел выбраться наружу. Огнеборцы ликвидировали пожар. Причиной возгорания, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем во время курения.