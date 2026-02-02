Последняя сигарета

Накануне в Вурнарском округе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Как сообщили в МЧС по Чувашии, вечером в деревне Шинеры по улице Молодежной в одном из дворов загорелся летний дом. В момент ЧП в помещении находился 54-летний хозяин жилья, который не успел выбраться наружу. Огнеборцы ликвидировали пожар. Причиной возгорания, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
Опубликовано: 6 февраля 2026 г.
Тэги:
Хроника ЧП
Пожары
Хроника ЧП
Пожары
Читайте также:
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
В страду горел урожай
Вчера пожарные Чувашии 7 раз выезжали на вызовы
В огне погибли четыре человека
На Московском проспекте сгорел автобус
В МЧС назвали основные причины пожаров, унесших в новогодние праздники 11 жизней
В Канашском районе полицейский спас из пожара человека
В память об Эльбарусовской трагедии будет построен мемориал