В 2025 году около 2,5 тыс. учеников 5-9-х классов приняли участие в двухдневных турах по Чувашии

Автор: Вера Захарова

Школьники оценили на пять

Программа детских туристских поездок реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с поддержкой регионального бюджета в объеме 15,6 млн рублей. Отбор участников происходил с помощью автоматизированной системы через личные кабинеты пользователей социального портала Чувашской Республики, обеспечивая прозрачность и объективность процесса. Участниками тура стали ребята, отличившиеся успехами в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности.
Маршруты разработаны местными туроператорами, каждый из восьми туров уникален. Дети познакомились с историко-культурным наследием, промышленностью и природой региона, посетив музей купечества, IT-кластер Singularity Hub, этнографический комплекс «Сувар», заводы и Присурский природный заповедник.
Мониторинг показал высокую оценку участников: 97,4% довольны программой. Правительство республики утвердило продолжение проекта в 2026 году с аналогичным объемом финансирования, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии.

Опубликовано: 6 февраля 2026 г.


