Большой сбор ветеранов-аграриев

Такие объединения нужны во всех отраслях

Представители окружных организаций республиканского Союза ветеранов АПК побывали на очередной встрече в столице Чувашии.

В этом объединении состоят более 600 человек, отдавших годы жизни труду на селе. Ветераны активно участвуют в развитии аграрного сектора, патриотическом воспитании молодежи и повышении интереса к работе в АПК.

Центральным событием программы стало заседание правления общественной организации. Такой союз уникален как для Чувашии, так и для стран в целом. Об этом напомнил в своем выступлении премьер-министр Сергей Артамонов. Он также рассказал о состоянии отрасли, коррективах господдержки, в том числе самозанятых и фермеров, которым будут предоставляться преференции в расчете за литр сданного молока. Треть затрат планируется возмещать на строительство новых объектов. Размеры поддержки на приобретение техники теперь зависят от уровня зарплаты работников у получателя. Для предприятий вводится новый рейтинг ЭКГ (экология, кадры, государство), который также влияет на уровень поддержки. Остановился премьер и на реализации проектов инициативного бюджетирования. Эта программа приобрела новое название — «Ниме — народный бюджет». В 2025 году выполнен 1531 проект, в 2026-м отобрано 1558 проектов на сельских территориях.

Касаясь темы дня, Сергей Артамонов указал, что такие же ветеранские организации, как в АПК, необходимо основать во всех других отраслях и в каждом министерстве. Кое-где их создали, но пока нет понимания, как двигаться дальше. Аграрии должны объяснять, подсказывать — такое поручение дано председателю союза Александру Самылкину. Прозвучал вопрос и о том, почему бы сельским медикам и учителям не войти в состав окружных организаций ветеранов АПК.

«Совет ветеранов АПК Чувашии — это большой коллектив опытных профессионалов, за плечами которых годы труда, ответственности и новаторства, — сказал премьер. — У вас теперь новая ответственная миссия — передать свой опыт и рассказать о том, как организована работа совета. Впереди нас ждут новые амбициозные задачи, и ваши знания, навыки сейчас очень важны, мы на вас рассчитываем».

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев, подводя итоги работы агропромышленного комплекса, отметил, что в прошлом году аграриям удалось увеличить многолетние показатели производства продукции растениеводства и животноводства. Собрано более 1 млн тонн зерна, урожайность превысила 36 центнеров с гектара. Хорошие результаты по объемам сбора кукурузы на зерно, впервые производство молока достигло 500 тыс. тонн, произведено яиц больше 550 млн штук. Но стоящие сегодня перед аграриями задачи невозможно реализовать без всех сторон, заинтересованных в развитии агропромышленного комплекса, сказал Андрей Макушев. Ветераны играют в этом процессе очень важную роль, они активные участники инициатив, которые реализуются в рамках партийного проекта Единой России «Российское село».

Александр Самылкин остановился на вопросах социальной помощи ветеранам, в частности, по диспансеризации. Поднималась и тема подготовки издания большой энциклопедии АПК Чувашии. Как отмечалось, работа уже идет, но требуется более тщательный подбор персоналий для нее. В предыдущем издании были упущены сведения о некоторых достойных людях. И тут важно участие именно ветеранов из округов, которые хорошо знают историю отрасли на местах. В энциклопедию, например, войдут данные о сельских матерях-героинях, достойно работавших на полях и фермах. На заседании затрагивалась и тема нынешнего аграрного образования, которое начинается с детских садов и школ. В этом неоценимую помощь оказывают ветераны АПК.