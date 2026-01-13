Неравнодушием — по наболевшим проблемам

Сложные, многоуровневые вопросы, особенно касающиеся жителей целых улиц или поселков, требуют времени, терпения и поиска оптимальных решений. И тем ценнее истории, когда находится верный путь, а ресурсы государства и общества направляются на помощь людям. Яркий пример — когда главным двигателем становятся личное участие, неравнодушие и эффективное взаимодействие.

Девяносто многодетных семей деревни Кашмаши Моргаушского округа, реализовавшие свое право на землю для личного подсобного хозяйства, долгое время ожидали подведения сетей водоснабжения. Именно в этой деревне более семи лет назад администрация муниципалитета размежевала участки для предоставления многодетным семьям. Сделано это было практически в чистом поле.

Причина такого подхода — тема для отдельного материала. Однако 90 семей заинтересовались и принялись создавать свои «родовые гнезда». Единственное — нужны были вода и электричество. Все понимали, что вопрос требовал технических и финансовых усилий. Кстати, работа по поиску выхода из ситуации началась сразу, но в рамках полномочий администрации поселения она все время пробуксовывала.

И вот жители обратились к депутату Государственной Думы России Алле Салаевой — на личном приеме в октябре 2024 года, а затем в феврале 2025-го в штабе общественной поддержки «Единой России». Они шли с надеждой найти окончательный выход из положения.

Алла Салаева занялась вопросом и обратилась напрямую к Главе Чувашии Олегу Николаеву и в республиканское Министерство сельского хозяйства. Это позволило наладить конструктивный диалог и получить полную поддержку. Началась совместная работа по поиску подходящего варианта и средств для помощи людям, чтобы не допустить неэффективных трат местного бюджета.

Комплексное решение было найдено. Уже в ходе проектирования стало ясно, что в деревне появятся новые скважина, водонапорная башня, сети. В 2025 году на эти цели из консолидированного бюджета выделили субсидию — более 22 млн рублей. Работа закипела. Подрядчики выполнили свою задачу: к 1 декабря 2025 года они проложили водопроводные сети, возвели башню со скважиной. Свершилось то, во что сельчане уже почти перестали верить, на их улице появится вода. Параллельно идет процесс подключения к электросетям. Деревня получила новый, мощный импульс к жизни.

Проделанная работа — лучший ответ на вопрос о том, что такое личное участие, неравнодушие и эффективное взаимодействие. Это когда общий успех измеряется не только принятыми законами, но и счастливыми лицами детей.