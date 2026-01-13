Творчество с большой ответственностью

Инженер-проектировщик Николай Егошин — сегодня опытный и востребованный специалист. Но, как признается наш герой, в детстве он и не мечтал, что увлечение рисованием обернется интересной и творческой работой, в которую он будет влюблен всю свою жизнь.

«Никогда не забуду наш маленький дом на берегу Волги в Мариинском Посаде, — рассказывает Николай Аркадьевич. — Это было бывшее соляное хранилище, которое переделали в жилое помещение. Помню, как от этого стены «плакали», а я, маленький, сидел за небольшим журнальным столиком с керосиновой лампой и рисовал свои первые неуклюжие домики с покосившейся крышей и солнцем над ними».

Увлечение не оставляло мальчика, который всюду носил с собой в кармане крохотный карандаш, уже не раз остро заточенный. Поэтому, когда после восьмого класса пришло время решать, куда идти дальше, за выбором дело не стояло. Николай Егошин поступил в Мариинско-Посадский строительный техникум, а по окончании успел поработать в ЖБК-9.

Почему «успел»? Его призвали в армию, где талантливый парень стал всеобщим любимцем. Стенгазеты, оформление дембельских альбомов, портреты — любые творческие задачи приносили радость и почет. А за оформление солдатского клуба Николай получил Почетную грамоту политотдела Ленинградского военного округа и внеочередной 10-дневный отпуск.

После демобилизации Николай устроился работать по специальности в РЭУ «Чувашэнерго». Там он в полной мере почувствовал размах проектирования социальных и промышленных объектов. Образования, полученного в техникуме, порой не хватало для выполнения задач, поэтому парень многое постигал самостоятельно, усердно запасаясь знаниями из книг.

«Со временем я завоевал уважение и авторитет коллег, и мне на консультацию стали приносить свои проекты инженеры по сантехнике и электрике, которые были старше и опытнее меня. Такая работа давала дополнительный источник информации», — продолжает наш герой.

С 1980 года Николай Аркадьевич перешел в проектно-сметное бюро при региональном Министерстве торговли, сначала — старшим инженером, а через 2 месяца — начальником производственного отдела. Работа здесь требовала высшего образования, и он получил диплом экономиста-организатора в Московском ордена Дружбы народов кооперативном институте Центросоюза (ныне — Кооперативный институт).

«Проектирование — это творческая работа с большой ответственностью не столько перед проверяющими органами, а в первую очередь перед людьми. Это про безопасность, удобство, затраты времени и ресурсов», — подчеркивает Николай Аркадьевич, с именем которого связано проектирование множества объектов по всей республике и даже за ее пределами. Здесь можно выделить здание «Чувашэнерго», рестораны «Фаворит» и «Эллада», клубы «Ностальжи» и «Мега-гэлакси», производственные корпуса кондитерской фабрики «Смак» и хлебозавода № 1, фудкорты в «Мега Молле» и Доме торговли, корабль в «Солнечном береге», представительство Чувашии в Москве и другие.

Любовь к творчеству Николая Егошина поддерживает его семья. Супруга, Людмила Ивановна, вдохновила на обновление дачного дома. Старший сын Алексей пошел по стопам отца и стал востребованным дизайнером. А младший Александр, работая на руководящей должности в крупной компании, успешно внедряет в производство свои идеи по модернизации.

«Я люблю свою работу, ни минуты не жалею, что выбрал этот путь. Особо мне нравится начало проектирования с поиском мысли и фантазии, когда перед глазами появляется образ. Потом, проработав детали, я уже вижу воплощение. Проходя мимо своих зданий, я очень радуюсь, что сделал что-то хорошее и доброе для людей», — признается Николай Егошин.