АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

«Чебоксары достойно встретили туристов в новогодние праздники. Главная площадь Чебоксар в праздничные дни стала настоящим центром притяжения, собрав более 70 тысяч гостей. Яркая иллюминация, обновленная резиденция Деда Мороза, неповторимая атмосфера — все это было создано с искренней заботой о каждом, кто приехал в наш город. Благодарю команду администрации города Чебоксары, главу Станислава Трофимова за внимательный подход к созданию общего настроения для жителей и развитие туристической привлекательности столицы. По итогам 2025 года Чувашию посетили 1,5 миллиона человек. Наш регион вошел в топ-6 самых привлекательных для туризма в Приволжском федеральном округе. Это результат системной работы Правительства республики и всех представителей туриндустрии региона».