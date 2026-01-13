Родители получают поддержку

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличивается почти до 28,5 тыс. рублей. Ранее оно составляло 26941 рубль, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Чувашии.

Это лишь одна из множеств мер поддержки, оказываемых фондом в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году единовременное пособие получили 6200 семей Чувашии. Выплата положена всем россиянам, ставшим родителями, независимо от дохода и трудоустройства.

Работающим пособие автоматически перечисляется через работодателя, неработающие могут подать заявление в отделение. Благодаря цифровизации эта и другие выплаты оформляются онлайн на портале госуслуг. Если родилась двойня или тройня, пособие назначается на каждого ребенка. Причем его могут получить не только родители, но и опекуны.