Три учреждения из Чувашии — в рейтинге самых активных площадок

Живое общение, а не просто лекции

В стране активно развивается просветительская инициатива Российского общества «Знание» — сеть лекториев, которые становятся настоящими центрами притяжения для людей всех возрастов. В проект уже включились более 500 организаций из разных регионов страны. В республике уже работают семь таких площадок.

Лектории — это не просто лекции, а живое общение, дискуссии, мастер-классы и встречи с экспертами. Присоединиться к движению могут школы, колледжи, Дома культуры, благотворительные фонды и общественные организации — достаточно пройти регистрацию на сайте проекта.

«В проекте уже участвуют учреждения культуры и образования, молодежные центры, общественные объединения. За прошлый год на их базе состоялось более трех тысяч мероприятий. Мы решили расширить сеть таких площадок, чтобы в каждом уголке нашей страны у жителей была возможность получать качественную и достоверную информацию», — рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Самые активные просветительские «точки» обретают особое признание. Так, в 2025 году сто лучших площадок по всей России получили памятные подарки и возможность пригласить звездных спикеров. Среди них — член Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Алексей Вайц, доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Зобов, преподаватель ведущих столичных вузов Яков Якубович, полиграфолог, графолог, клинический психолог Юлия Елизарова, доктор исторических наук Александр Жидченко.

Республику в рейтинге активных площадок представили сразу три учреждения: ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, Батыревская школа № 1 и Чебоксарский электромеханический колледж. Именно они стали примером того, как просвещение может быть современным, интересным и востребованным.