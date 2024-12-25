Местные лидеры просвещения побывали в Москве и получили новые навыки

Республика попала в «десятку»

Совместная образовательная программа Российского общества «Знание» и центра знаний «Машук» позволила региональной команде расширить горизонты. Группа из Чувашии совершенствовалась в разработке и организации просветительских мероприятий для детей и молодежи, направленных на популяризацию достижений России. Штудировала вопросы пропаганды нравственных ценностей, укрепления межнационального единства, воспитания патриотизма в подрастающем поколении.

На церемонии закрытия программы сотрудников просветительской организации приветствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента России, председатель Наблюдательного совета общества «Знание» Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что сегодня важной задачей для дальнейшего развития является деятельность в регионах, более глубокая работа с областными администрациями. В этом году впервые стали появляться отделения общества «Знание» и на муниципальном уровне. Также Сергей Кириенко вручил государственные награды.

В свою очередь генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил важную роль региональных команд в развитии просветительства. По итогам года руководителям филиалов общества «Знание» был представлен рейтинг регионов — флагманов изменений в 2024 году. В топ-10 вошла и наша республика.

«Искренне горжусь тем, что являюсь частью такой большой и дружной команды, работающей во благо нашей Родины. В 2025 году при поддержке правительства Чувашии нас ждут новые высоты и достижения!» — сказала Ирина Юркина, директор филиала Российского общества «Знание» в регионе.