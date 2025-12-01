Знания приводят к лидерству

В 2025 году в Чувашии при поддержке республиканских властей прошло почти 1700 просветительских мероприятий, организованных Российским обществом «Знание». Их участниками стали около 95 тысяч жителей региона, посетивших лекции, викторины, кинопоказы и интеллектуальные игры. Таковы предварительные итоги работы в уходящем году.

В республике под эгидой Общества «Знание» выступают более 300 лекторов. Это ветераны СВО, ректоры ведущих вузов, представители исполнительной и законодательной власти, муниципалитетов, а также педагоги и журналисты. Семь лекторов из Чувашии вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Звание лучшего просветителя республики и первую в истории региональную награду «Знание.Премия» получил министр образования республики Дмитрий Захаров.

В Чувашии активно реализуются все флагманские проекты Общества «Знание», включая «Знание.Лекторий», «Знание.Герои», «Знание.Премия» и «Знание.Лектор». Местные лекторы регулярно поддерживают акции, приуроченные к памятным датам. Так, 26 школ из Чувашии стали победителями второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и получили денежные премии от 200 тысяч до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

Кроме того, республика активно включилась в создание школьных литературных клубов. Они появляются в учебных заведениях благодаря проекту «Чтецкие программы», который Общество «Знание» реализует совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина. На сегодня создано более 90 таких клубов, где школьники приобщаются к чтению художественной литературы, учатся анализировать произведения.

«В этом году мы активно стали использовать инструмент онлайн-трансляций просветительских мероприятий, благодаря которым к диалогу могут подключиться жители разных муниципальных образований. А также подключения в режиме телемоста, которые объединяют лекторов и аудитории разных регионов. Например, такие онлайн-встречи были посвящены сразу нескольким памятным датам к 80-летию Великой Победы», — рассказала директор филиала Общества «Знание» в Чувашии Ирина Юркина.

В рамках проекта в республике развивается сеть просветительских площадок — лекториев на базе образовательных организаций, учреждений культуры и молодежной политики. В 2025 году в топ-100 таких площадок страны вошли Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева, Батыревская средняя школа № 1 и Чебоксарский электромеханический колледж.

Выступления лекторов Общества «Знание» стали частью программы крупных региональных и международных мероприятий, таких как Межрегиональный форум многонациональной молодежи, Республиканский родительский фестиваль «Туриада-2025», Международная конференция «Победа единства: народы Евразии в борьбе с фашизмом» и профильная смена «Безопасность детства».

Кроме того, лекторы общества вошли в состав редакционной коллегии и приняли участие в подготовке книги «Дети войны. Из воспоминаний», изданной Министерством образования Чувашии к 80-летию Великой Победы.

Василий Григорьев