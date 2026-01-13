Обменялись знаниями о традициях

Представители национально-культурных объединений республики начали Год единства народов России и Год дружбы народов в Чувашии символичной встречей с известным персонажем театра кукол — мудрой бабушкой Укахви, олицетворяющей межнациональную гармонию. Мероприятие прошло в Доме дружбы народов Чувашии.

В исполнении заслуженной артистки Чувашии Юлии Мельник мудрая и «молодая душой» бабушка Укахви стала внимательной и любознательной слушательницей для гостей разных национальностей, живо интересующаяся их культурными особенностями, традициями и языками.

20-летняя Инзиля Сафиуллова из Национально-культурного объединения татар Чувашской Республики познакомила Укахви с татарским языком. Увлеченная рассказом, бабушка поинтересовалась, насколько активна молодежь в культурной жизни. Выяснилось, что Инзиля — частый гость театров и музеев, и возможность знакомиться с лучшими произведениями искусства ей дает программа «Пушкинская карта» в рамках национального проекта «Семья». Живой диалог доставил искреннюю радость обеим собеседницам, создав теплую и дружескую атмосферу.

Представитель марийской национально-культурной автономии «Землячество народа мари» Геннадий Иванов научил гостью произносить на марийском языке ключевые слова: «дружба», «мир», «семья», «дети», «народ».

Помощник руководителя Мордовского культурного центра Любовь Петрякова продемонстрировала традиционный женский мордовский костюм. Представитель Национально-культурной автономии татар Ильсия Нафикова поделилась рецептами традиционных блюд и пригласила всех на чай с угощением — эчпочмаком. Сотрудник Дома дружбы народов Елизавета Долгова рассказала о насыщенной программе мероприятий в рамках республиканского проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Ярко в Чувашии», которые регулярно проходят на площадке учреждения.

И.о. директора Дома дружбы народов Юрий Токмаков поздравил участников с открытием Года единства и Года дружбы и пригласил друзей Укахви на предстоящие мероприятия. Он подчеркнул, что живое общение и обмен знаниями о культуре, традициях и языках сделали встречу по-настоящему теплой и запоминающейся, высветив ценность дружбы и уникальность каждого народа.

Бабушка Укахви также напомнила о Международном фестивале «Карусель сказок», ежегодно проходящем в Чувашском театре кукол. Его особенность — показ профессиональными коллективами из России и ближнего зарубежья ярких спектаклей на национальных языках. Каждое представление открывает зрителям мир традиций, демонстрируя их богатство и самобытность. По словам Укахви, фестиваль укрепляет межнациональные связи и способствует глубокому взаимопониманию и уважению между народами России.

Визит бабушки Укахви в Дом дружбы народов наглядно показал сплоченность представителей разных национальностей, а также важность совместной работы по воспитанию молодого поколения, которое учится ценить культурное наследие всех народов страны. Любовь к культуре, искусству и творчеству остается надежным связующим звеном, сплачивающим людей и помогающим строить общее светлое будущее.

Ирина Анисимова, Камилла Маджидова