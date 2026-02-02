Красота многообразия

В ДК тракторостроителей в Чебоксарах прошло первое мероприятие, посвященное Году единства народов России и Году дружбы народов в Чувашии. Поздравить друг друга с открытием собрались представители разных общин, конфессий и национальностей.

В холле — не протолкнуться: артисты и участники выставки в ярких костюмах, многочисленные гости. Все смешалось в пеструю карусель, где несложно и потеряться. Музыка, разговоры, песни, танцы, несколько кругов хоровода и даже игра на гуслях — пройти мимо праздника было невозможно.

Мой взгляд остановился на девушке в длинном бордовом платье. Очень уж понравились мне ее золотые браслеты на руках и массивные сережки. Оказалось, это национальный костюм невесты прикаспийского региона в Туркменистане. «Красный цвет указывает на то, что я незамужняя девушка. А украшения — это приданое. Конечно, сейчас на мне обычная бижутерия, но традиционно они должны быть из золота», — рассказала Джемиле Раипова, студентка 3-го курса медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Самым главным элементом своего образа она выделила брошь, которая удерживает закрытым ворот платья. Гульяка, так называется это украшение, символизирует скромность, и без нее не обходится ни один национальный костюм женщины в Туркменистане.

Рассмотрим подробнее и саму выставку: несколько столов с экспозициями, а также манекены в национальных костюмах представляли разные народы нашей республики. Калейдоскопом цветов встретил Таджикистан — расписные глиняные вазы и вышитые тюбетейки. Целый экскурс по этому головному убору для меня провели уже представители Татарстана. Кажется, что фантазия при украшении этого элемента национального костюма безгранична: можно добавить как цветочные узоры или блестки, так и выбрать минимализм, оставив лишь один элемент на задней части тюбетейки. Мужской головной убор отличается более крупным размером и плотной посадкой. Женский вариант изящнее, поэтому он крепится при помощи ободка и потайных петелек. Самые миниатюрные тюбетейки изготавливают для детей.

Экспозиция Армении выделялась красной скатертью со спелыми гранатами — главным национальным символом этого народа. Здесь же были представлены старинные музыкальные инструменты — канон и тар. Особого внимания заслуживал деревянный хачкар. «Это очень долгая и тяжелая работа. Каждый мастер изготавливает его по-своему, поэтому хачкар неповторим, и по узору можно определить автора», — поделилась Марине Геворгян, помощник председателя Союза армян России в Чувашской Республике.

Красочную атмосферу поддержала и коллекция посуды с хохломской росписью. Вместе с двумя большими самоварами она представляла русские народные промыслы и традицию чаепития в нашей стране. Стол, посвященный Чувашской Республике, и вовсе ломился от количества экспонатов. Книги, костюмы, вышивка, бисероплетение, музыкальные инструменты, деревянная посуда — всего и не перечислить.

Концертную программу открыл задорный чувашский танец. Кульминационным моментом стало выступление Русского национального балета «Кострома». Вот где действительно открылось все многообразие нашей большой Родины! Артисты представили народы от Крайнего Севера до Кавказа. Зрители увидели бьющих в бубны шаманов, бойких казаков и даже танец, посвященный скани — тонкому ювелирному мастерству, напоминающему кружево. Заключительный русский народный танец заставил зал аплодировать стоя, все были в восторге!

Мероприятие подошло к концу, но гости не спешили расходиться. Все хотели сделать памятное фото на фоне «Вышитой карты России». Здесь же я познакомилась еще с одними гостями праздника — иностранными студентами ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Они приехали из самых разных стран: Ирана, Индии, Замбии, Гвинеи-Бисау, Ирака. Ребята пришли на мероприятие в своих национальных костюмах и стали настоящими звездами: к ним подходили сфотографироваться очень многие. Чувашские бабушки и иностранные студенты с радостью позировали вместе. Наверное, именно в таких искренних встречах и проявляется самая настоящая, живая дружба народов.

Напомним, в определении темы 2026 года активное участие приняли жители республики, выразившие свое мнение в ходе открытого онлайн-голосования. В Чувашии пройдут масштабные культурные и образовательные мероприятия, а также спортивные турниры, которые объединят представителей разных национальностей. Эти события помогут жителям глубже познакомиться с уникальными обычаями, языками и искусством народов, проживающих на чувашской земле.