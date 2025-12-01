Новогоднее поздравление Главы Чувашии Олега Николаева

Уважаемые жители Чувашской Республики! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года, мы с гордостью можем сказать, что в 2025 году мы вместе уверенно шли вперед, достигая поставленных целей.

Наш безусловный приоритет — сохранение здоровья и обеспечение благополучия каждого жителя республики. Поэтому мы продолжаем масштабную модернизацию поликлиник и больниц, возводим детские сады и школы. Так, в этом году более 3300 ребят сели за парты в трех новых современных школах.

Особое внимание уделяется поддержке семьям с детьми. К уже существующим 20 социальным мерам в уходящем году добавились новые пять. И это приносит свои результаты: сегодня в республике насчитывается более

23 тысяч многодетных семей, и каждый четвертый ребенок растет в такой семье.

Мы помним и о старшем поколении. Новая региональная программа «Активное долголетие» позволила тысячам пенсионеров качественно улучшить свою жизнь, многие из них стали «серебряными» волонтерами.

Отмечу, что душевная щедрость чувашского народа ярче всего проявилась именно в волонтерском движении, которое объединило более 96 тысяч человек. Их работа, особенно в организации сбора гуманитарной помощи нашим воинам и жителям новых регионов, — лучшее тому доказательство. С начала мобилизации в зону СВО было отправлено 60 гуманитарных конвоев.

Уходящий год, посвященный 80-летию Победы, стал для нас годом памяти и патриотизма. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа в борьбе за свободу. С почтением и заботой относимся к нашим современным героям — участникам специальной военной операции. Запущенная в этом году комплексная региональная программа «Шаг в мирную жизнь» объединяет все меры поддержки для них и членов их семей.

Впереди нас ждет Год дружбы народов Чувашии, который станет продолжением общей работы по сплочению народов великой России.

Главная задача наступающего 2026 года — обеспечить гармоничное развитие Чувашии, где сильная экономика неразрывно связана с высоким качеством жизни граждан. Мы будем наращивать темпы развития и создавать наилучшие условия для жизни в родной республике.

Уверен, что вместе мы обязательно сделаем это, бережно сохраняя нашу уникальную природу, богатые традиции и внедряя самые передовые технологии.

Дорогие земляки! От всей души благодарю каждого за ежедневный труд, ответственность и искреннюю любовь к Родине — все вместе мы создаем настоящее и будущее Чувашии.

Пусть наступающий год принесет в каждый дом радость, достаток и благополучие. Пусть вас окружает душевное тепло и любовь родных и близких. Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений и исполнения самых заветных желаний в 2026 году!

С Новым годом, друзья!

Опубликовано: 30 декабря 2025 г.


