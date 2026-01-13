Повысили уровень защиты

Самый ценный новогодний подарок — это безопасность. Фото cap.ru

В преддверии Нового года в селе Первое Чурашево Мариинско-Посадского округа открылся отдельный пост пожарной части № 32.

Сельчан с этим знаменательным событием поздравил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов. Он отметил, что объект позволит значительно повысить уровень защиты населения и имущества от пожаров, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и минимизировать возможные последствия возгораний. От имени местных жителей благодарность выразил активист Владимир Калинин.

Гости осмотрели здание и проверили готовность инфраструктуры к эксплуатации. Пост пожарной части построен в рамках программы инициативного бюджетирования и будет обеспечивать безопасность 29 населенных пунктов Мариинско-Посадского и Цивильского округов.

Опубликовано: 15 января 2026 г.


