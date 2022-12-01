Пожарным — «отлично», водителям — «неуд»: как прошли учения МЧС в центре Чебоксар

Пожарная сигнализация в поликлинике № 2 Центральной городской больницы по проспекту Ленина в Чебоксарах сработала в самый разгар рабочего дня в пятницу. По тревоге персонал и пациенты спешно, но без паники, устремились к эвакуационным выходам, а охранник четко доложил по телефону: «Произошло возгорание на цокольном этаже в раздевалке медицинских сестер. По этажам распространяется дым. Пострадавших нет».

К счастью, ЧП было условным — сотрудники МЧС и работники больницы вместе с полицейскими и врачами скорой медицинской помощи отрабатывали действия в случае возникновения реальной внештатной ситуации. Впрочем, если бы не знать о проведении учений, со стороны тренировку пожарных можно было принять за работу на самом настоящем ЧП. В одной из специализированных машин был развернут оперативный штаб, территорию медучреждения обнесли красно-белой сигнальной лентой, а у здания дежурил сотрудник полиции, который, несмотря на условность ситуации, всячески пресекал любую попытку приблизиться к больнице.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через несколько минут после тревожного сигнала. Огнеборцы, не теряя драгоценных секунд, сразу же ринулись в здание — ведь по легенде, в помещениях больницы оставались несколько человек. Одного из условно пострадавших спасатели обнаружили на цокольном этаже — пробираясь в полутьме по коридорам и прокладывая тяжеленный пожарный рукав, они увидели сидящего у стены молодого человека. На него сразу же надели спасательное устройство в виде оранжевого капюшона. Через такое приспособление пострадавшему подавался воздух из баллона пожарного, чтобы тот мог дышать в задымленном помещении. Парня вывели на улицу, передали врачам скорой помощи, а затем пожарные вновь бросились на поиски людей.

Еще нескольких человек нашли на других этажах здания, а двое укрылись на крыше. Вызволять их пришлось при помощи пожарной автолестницы АЛ-50 — такая техника способна работать на высоте 16-этажного дома. Спасатели на «вышке» в считанные секунды поднялись на уровень пятого этажа, и лестница плавно спустила людей на землю. Отметим, якобы не успевших эвакуироваться пациентов (в роли которых выступили сотрудники МЧС, переодетые в «гражданку»), специально распределили в разных частях здания — чтобы усложнить задачу огнеборцам. Всего на учениях отрабатывали свои действия шесть звеньев газодымозащитной службы.

КСТАТИ На любое огненное ЧП пожарные приезжают в полной боевой экипировке. Минимальный вес снаряжения и оборудования, которые носят на себе спасатели, составляет около 30 кг. Еще примерно 10 кг весит пожарный рукав.

К пожарно-тактическим учениям в больнице в самом центре города привлекли все пожарные подразделения, находящиеся в Чебоксарах. В ликвидации условного ЧП участвовали девять единиц основной и специальной пожарной техники, 41 сотрудник пожарной охраны, а также полицейские, медики, газовики. Объект хоть и не подключен к газовым сетям, но по правилам, газовщики должны прибыть на место и подтвердить факт, что нет никакой угрозы утечки газа. По оценке первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Чувашии полковника внутренней службы Алексея Струженкова, «личный состав отработал на уверенную четверку, а ряд звеньев — на пять с плюсом». Уже менее чем через 40 минут пожарные отрапортовали о завершении работы.

По словам Алексея Струженкова, итоги учений в ведомстве тщательно проанализируют, чтобы выявить характерные ошибки и избежать их в будущем. Впрочем, определенные выводы специалисты уже сделали. Так, большой проблемой для пожарных продолжают оставаться заставленные машинами дворы и проезды. Днем в пятницу, например, габаритная пожарная техника едва проехала по узким дорогам у больницы, буквально забитыми припаркованными автомобилями. И такая картина там ежедневно. Не всегда адекватно подобные тренировочные мероприятиям воспринимают и сами люди. Так, одна из пациенток устроила пожарным настоящий разнос на улице: пожилая женщина была недовольна тем, что ее заранее не предупредили об эвакуации… К неудобствам сотрудники МЧС относятся с пониманием — признаются, это делает учения максимально приближенными к реальной жизни.

Сложность порой вызывает и планировка зданий. В поликлинике по проспекту Ленина, 12, например, спроектирован так называемый атриум — открытое пространство внутри здания, соединяющее несколько этажей. В случае возгорания на одном этаже, как рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары ГУ МЧС России по Чувашии Сергей Чернов, в здании такого типа дым моментально может распространиться по всем этажам. Чтобы этого не произошло, в здании поликлиники установлена автоматическая система пожаротушения.

Фоторепортаж Олега Мальцева: