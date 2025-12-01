Носите маски, мойте чаще руки, избегайте массовых скоплений людей

Как обезопасить население и какие меры принимаются в республике для уменьшения заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом — эти темы стали главными в ходе межведомственного брифинга, организованного Минздравом Чувашии.

Как проинформировала министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова, завершившаяся в декабре прививочная кампания охватила более 580 тысяч человек, что составило 46% населения. И это сыграло важную роль в минимизации показателей распространения инфекций. «Но на 49-51-й неделе года наблюдаем увеличение заболевших ОРВИ и гриппом», — поделилась руководитель Минздрава тревожной статистикой.

Лариса Тарасова сообщила, что в республике развернуты резервные койки как для взрослых, так и для детей, подготовлены дезинфицирующие средства для обработки рук. В медицинских организациях введен масочный режим и действует температурный режим на входе, увеличен объем противовирусных и антибактериальных препаратов, которые максимально востребованы в этот период. В обязательном порядке работает система разведения потоков больных и здоровых.

«Эти механизмы универсальны в период любой эпидемии. Важно помнить, что в группе риска находятся дети, беременные женщины, люди в возрасте 60 лет и старше с хроническими неинфекционными заболеваниями, которым ежегодно нужно проходить вакцинацию, ведь болезнь всегда лучше предупредить, чем лечить», — сказала Лариса Тарасова.

Статистические данные озвучила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач: «В республике в последние два месяца наблюдается значительный рост заболеваемости ОРВИ. С начала ноября число заболевших за неделю выросло с 3,5 до 10,5 тысячи человек. Для сравнения — в сезоне 2024/2025 пик эпидсезона пришелся на февраль — март, и мы регистрировали около 8 тысяч случаев заболевших за неделю. С 15 по 21 декабря зарегистрирован 10471 случай ОРВИ и гриппа, заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 23%. Чаще болеют дети — это около 70% заболевших». Отмечается пик заболеваемости внебольничными пневмониями, растет число госпитализаций. Так, за 51-ю неделю госпитализировано 146 заболевших гриппом и ОРВИ и 102 — внебольничной пневмонией. По стране регистрируются летальные случаи, в республике пока такая статистика находится на нуле. Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать общие меры профилактики, особенно находящимся в группе риска: чаще мыть руки, по возможности избегать посещение людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски в местах с повышенным риском заражения, при появлении симптомов респираторных заболеваний оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Также о введенных профилактических мерах в подведомственных организациях рассказали министр транспорта и дорожного хозяйства республики Максим Петров и замминистра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Татьяна Казакова.

«Важно минимизировать риски распространения гриппа и ОРВИ, не дать развиться тяжелым осложнениям. Масочный режим надежно и комфортно спасает нас от возможности заражения. Во время эпидсезона маска должна быть всегда и везде», — подчеркнула руководитель Минздрава. Также Лариса Тарасова призвала провести праздничные дни в трезвости, потому что большое количество хронических неинфекционных заболеваний и острых респираторных вирусных инфекций на фоне избыточного приема алкоголя протекает более негативно и тяжело. Несовместим с алкоголем и прием лекарственных препаратов.

Кстати

На официальных интернет-ресурсах Минздрава Чувашии и медицинских учреждений размещено расписание работы на новогодние праздники, во время каникул будет работать неотложная медицинская помощь с приемом вызовов врача на дом, а также прием с признаками острой респираторной инфекции.