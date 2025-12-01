Открывается новый авиамаршрут

Уже 6 января 2026 года из чебоксарского аэропорта начнут выполняться прямые перелеты в Новосибирск. Рейсы будет осуществлять S7 Airlines — одна из крупнейших частных авиакомпаний России с современным парком воздушных судов. Вылет из Чебоксар в Новосибирск предусмотрен один раз в неделю — по вторникам — на самолетах Embraer 170. Время в пути составит чуть больше трех часов. Новосибирский аэропорт можно также рассматривать как место стыковки при перелетах в Сибирь, на Дальний Восток и в зарубежные страны как альтернативу Москве.
Опубликовано: 26 декабря 2025 г.
