От гитары до шведской стенки: дети делятся своими мечтами

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» в Чувашии набирает обороты. В роли добрых волшебников выступают республиканские министры, руководители муниципальных округов.

Вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов исполнил мечту девятилетнего Захара из Чебоксар, подарив ему футбольный мяч. Мама Захара, Екатерина Александровна, вместе с супругом воспитывает пятерых детей. На встрече с ней вице-премьер рассказал о мерах поддержки для многодетных семей, которые действуют в республике. Также шла речь о новых возможностях для занятий спортом для подрастающего поколения. В Чувашии продолжается активное обновление пришкольных стадионов, а в этом году в Чебоксарах начал работу крытый футбольный манеж при стадионе «Труд». Теперь Захару, как и всем ребятам, доступен футбол в комфортных условиях, можно выбирать наиболее удобное для себя место тренировок.

Заместитель Председателя Кабинета министров Олег Марков снял с елки игрушку с желанием девятилетнего чебоксарца Никиты — он хочет конструктор. Для вице-премьера, курирующего сферу строительства и архитектуры, эта детская мечта оказалась особенно созвучной. «Конечно, мы подарим Никите хороший конструктор!» — пообещал Олег Иванович.

К акции присоединился и руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров. Сергей Федорович поздравит с Новым годом 11-летнего Артемия из Вурнарского округа. Мальчик мечтает о подарке-сюрпризе. В ближайшее время желание будет исполнено.

Руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева порадует подарком Дениса, восьмилетнего жителя Новочебоксарска. Мальчик занимается футболом, награжден медалями и грамотами, его давняя мечта — шведская стенка. В скором времени спортивное оборудование будет доставлено по адресу.

В Батырево старт Всероссийской акции «Елка желаний» был дан 23 декабря. Первым снял шар с новогоднего дерева глава округа Рудольф Селиванов. Он исполнит желание девочки из деревни Малые Арабузи — трехлетняя Каролина мечтает о большой кукле. Папа малышки сейчас находится в зоне СВО.

Глава Ядринского округа Вячеслав Можаев исполнит новогоднее желание ученицы Селоядринской школы Екатерины Архиповой. Юная жительница села Чебаково мечтает о большой алмазной мозаике. «Обязательно навещу Екатерину и лично вручу ей этот долгожданный подарок», — заверил чиновник.

В Аликово акция «Елка желаний» состоялась в здании спортивной школы «Хелхем». Глава округа Александр Терентьев уже воплотил в жизнь мечту 15-летней Юлианы Иличевой, которая загадала походную палатку.

«Елка желаний» прошла и в Чебоксарском округе. Глава муниципального образования Владимир Михайлов стал Дедушкой Морозом для юного жителя деревни Шинерпоси — Ивана. Владимир Борисович подарил ребенку игрушки и сладости.

Врио главы Яльчикского округа Владимир Николаев принял участие в доброй предновогодней акции вместе с уполномоченным по правам ребенка Алевтиной Федоровой. Подарки были вручены 12-летнему Артему (мальчик получил набор для рисования) и шестилетней Ульяне — любительница музыки загадала себе гитару.

Врип главы Цивильского округа Юрий Константинов исполнил новогоднюю мечту 11-летнего Семена из деревни Второе Чемерчеево. У школьника — большая семья: два брата и сестра. Он хорошо учится, любит спорт, а зимой с удовольствием катается на лыжах. Новогодним желанием Семена были коньки, теперь зимнего веселья станет еще больше.

Фото cap.ru