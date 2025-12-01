В Чувашии подготовлена к отправке в Республику Беларусь партия пивоваренного ячменя

Специалисты Россельхознадзора провели тщательный контроль продукции, чтобы подтвердить ее соответствие международным фитосанитарным нормам, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Всего в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по состоянию на 14 декабря в Республику Беларусь отгружено 4,5 тыс. тонн продукции АПК. Общий объем экспортированной сельхозпродукции из Чувашии достиг 25 тыс. тонн.

Отправляется за рубеж также гречиха. Недавно регион осуществил первую в текущем году экспортную поставку общим весом 198 тонн. По сравнению с декабрем 2024 года, когда было экспортировано свыше 132 тонн гречихи в Польшу, общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Чувашии увеличился в полтора раза.

