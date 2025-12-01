Госавтоинспекция Чувашии напомнила о правилах безопасности в новогодние праздники

Будьте ярче и осторожнее за рулём

Накануне новогодних каникул Управление Госавтоинспекции МВД по Чувашской Республике обратилось к жителям и гостям региона с поздравлениями и важным предупреждением. В ведомстве подчеркнули, что праздник — это не только радость, но и ответственность за сохранение жизни и здоровья.

В своем обращении инспекторы акцентировали внимание на безопасности пешеходов в зимний период, когда темное время суток преобладает. Граждан призвали обязательно носить световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными на дороге. Также автоинспекторы просят переходить проезжую часть только в разрешенных местах, с максимальной осторожностью и убедившись в хорошей видимости для водителей.

Особый блок обращения посвящен детской безопасности. Госавтоинспекция напоминает, что поездки должны оставаться радостными, а потому при перевозке детей необходимо неукоснительно использовать детские удерживающие устройства — автокресла и бустеры. Родителям-водителям рекомендовано соблюдать особый, «детский» режим вождения — плавный и без резких маневров.

Кроме того, в ведомстве дали четкие рекомендации по зимним забавам. Автоинспекторы настоятельно призвали отказаться от крайне опасного развлечения — буксировки тюбингов («ватрушек») автомобилями. Для катания с горок следует выбирать только безопасные, специально оборудованные склоны, которые ни в коем случае не выходят на проезжую часть.

Таким образом, главный посыл обращения — сделать все, чтобы праздничные дни запомнились только положительными эмоциями, а не трагическими происшествиями на дороге.