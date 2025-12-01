Завершили год с социальным акцентом

Очередная 39-я сессия Государственного Совета Чувашии седьмого созыва вчера открылась с минуты молчания. Депутаты и члены Правительства почтили память известного журналиста и общественного деятеля, руководителя Секретариата руководства регионального парламента Александра Магарина, ушедшего из жизни на 56-м году. Для многих в этом зале он был не просто коллегой, а человеком, который долгие годы держал внутренний ритм работы Госсовета и оставался верен профессии и служению республике.

Открывая заседание, Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов подвел итоги уходящего года и обозначил ключевые направления парламентской деятельности. По его словам, 2025 год стал для парламента насыщенным и результативным: рассмотрено и принято 85 законов, а с учетом повестки текущей сессии общее число законодательных актов в году достигнет 96. Существенная часть этих решений направлена на социальную поддержку и защиту прав граждан, включая участников специальной военной операции и членов их семей.

Отдельно было отмечено, что парламент Чувашии все активнее использует право законодательной инициативы на федеральном уровне. В течение года в Государственную Думу направлены четыре законопроекта, призванные усовершенствовать федеральное законодательство с учетом регионального опыта. Параллельно расширяется и межпарламентское сотрудничество. В декабре в рамках Совета законодателей России подписаны соглашения о взаимодействии с Московской городской Думой и Законодательным собранием Республики Карелия. В планах на 2026 год — новые договоренности, в том числе с Брестским областным Советом депутатов Республики Беларусь, Народным Советом Донецкой Народной Республики, а также парламентами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Говоря о задачах на предстоящий год, Леонид Черкесов подчеркнул значимость грядущих выборов депутатов Государственной Думы России и Государственного Совета Чувашии. В центре внимания, как и прежде, должны оставаться качество принимаемых законов и эффективность их реализации. При этом ключевой принцип работы парламента неизменен — постоянный диалог на местах, в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и муниципалитетами.

В ходе сессии депутаты приняли ряд принципиально важных решений. Одним из них стал Закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Чувашской Республике». Документ предлагает оценивать успех компаний не только по уровню прибыли, но и по их вкладу в развитие региона, социальные гарантии для работников и экологическую ответственность. Закон стал логичным итогом большой предварительной работы и опирается на национальный стандарт ЭКГ-рейтинга, который учитывает экологические показатели, качество трудовых отношений и финансовую устойчивость бизнеса. Уже сегодня в системе представлены данные о тысячах компаний Чувашии, и 15 из них имеют статус «Лидер». Как отмечалось на сессии, подобные критерии уже используются банками, а теперь станут и официальной основой для государственной поддержки. Новый закон закрепляет правовой статус ответственного бизнеса и определяет для него конкретные меры поддержки со стороны республики.

Еще одно значимое решение касается расширения перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи. В Чувашии внесены изменения в региональный закон, благодаря которым право на бесплатное представительство адвокатов получили работники, столкнувшиеся с нарушением трудовых прав. Речь идет о защите интересов при отказе в заключении трудового договора с нарушением гарантий Трудового кодекса, восстановлении на работе, взыскании заработка, включая выплаты за время вынужденного прогула, а также о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями или бездействием работодателя. Для многих жителей республики это означает реальный, а не формальный доступ к защите своих прав.

Сессия показала, что парламент Чувашии завершает год в рабочем ритме, с четким пониманием приоритетов и ответственностью за решения. За цифрами законов и соглашений здесь стоит главное — попытка ответить на реальные запросы людей и задать понятные ориентиры на будущее.