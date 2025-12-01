Медицинский психолог Татьяна Петрова поделилась секретами, как не поддаваться суете

Настраиваемся на позитив

Новый год — это удивительное время, когда мы все стремимся насладиться радостью праздника, провести его в кругу близких и создать незабываемые воспоминания. Однако часто подготовка к этому событию становится источником стресса и беспокойства, предновогодняя суета накладывается на будничную занятость, вечную спешку, срочные дела. Поэтому на подготовку к Новому году зачастую не остается ни сил ни времени, а сам праздник пролетает настолько быстро, что оставляет в памяти лишь усталость.

В итоге расходуются не только финансовые ресурсы, но и наши внутренние ресурсы организма. Это может выражаться в таких признаках, как нарушение сна; раздражительность; быстрая утомляемость; повышенная тревожность; мышечное напряжение в области головы, шеи, плеч, спины; сниженная работоспособность; подавленность, апатия; рассеянность, ухудшение памяти и концентрации внимания; головная боль.

Давайте разберемся, как не поддаваться массовой новогодней суете и насладиться самим процессом на сто процентов, создав новогоднее настроение себе и своим близким.

Планируйте заранее

Составьте список дел и определите приоритеты. Запланируйте все задачи, начиная с выбора подарков и заканчивая графиком приготовления праздничных блюд. Использование ежедневника или приложения для организации времени поможет вам контролировать процесс подготовки и избежать паники за дни до Нового года.

Упростите декорации

Не стоит втягиваться в гонку за самыми эффектными новогодними украшениями. Иногда простота и минимализм способны создать гораздо более уютную и удивительную атмосферу. Предпочтение естественным материалам, таким как шишки, веточки, или самодельным украшениям поможет вам сохранить время, деньги, а возможность создавать их своими руками в домашних условиях поднимет настроение и позволит проникнуться новогодним чудом.

Организуйте творческую активность

Предложите гостям или домашним присоединиться к созданию новогодних поделок или оригинальных украшений. Это поможет создать уникальную атмосферу и поделиться творческими идеями. Такой подход не только помогает расслабиться, но и сокращает время на подготовку, заменяя его приятным времяпрепровождением.

Не сравнивайте себя с другими

Массовая новогодняя суета часто приводит к сравнению себя с окружающими. Не позволяйте этому влиять на ваше самочувствие и самооценку. Каждый человек уникален и имеет свой путь к успеху, цените свой опыт. Ваши решения, которые могут казаться незначительными на фоне других, дались вам большим трудом. Похвалите себя за это. Возьмите все позитивное с собой дальше. Пусть то, что давало сил, перейдет в Новый год и будет дальше наполнять позитивом.

Определите свои приоритеты

Важно помнить, что главное в новогоднем празднике — это провести его в компании близких и любимых людей. Определите свои приоритеты и сосредоточьтесь на том, что действительно важно, — на отношениях, наслаждении моментом и создании приятных воспоминаний. Не допускайте, чтобы суета лишала вас главных ценностей.

Делегируйте ответственность

Если вы организуете новогодний вечер или встречу, не бойтесь попросить помощи у друзей и семьи. Распределите задачи между участниками праздника и делегируйте ответственность. Такой подход поможет не только облегчить вашу нагрузку, но и сделает праздник еще более совместным и интересным. Превратите подготовку к празднику в уютную семейную задачу на благо всех участников, не стоит «сражаться за праздник» в одиночестве.

Простите обиды

Жизнь может измениться кардинально, если простить старые обиды. Прощать в некоторых языках означает то же самое, что и «развязывать». И это не просто игра слов. Прощая, мы дарим себе много энергии. Поэтому возьмите бумагу и карандаш и напишите письмо всем, на кого держите обиду. Письмо это отправлять никуда не нужно, а вот от негативных мыслей в голове избавиться стоит, и письменная терапия в этом поможет.

Не забывайте о себе

Всегда помните, что вы также заслуживаете отдыха и заботы о себе. Слушайте релаксационную музыку, читайте книги, уделяйте время общению с близкими людьми и друзьями. Не забывайте о здоровом питании, сне, о прогулках на свежем воздухе и занятиях спортом. В Чувашии функционируют катки, хоккейные коробки, лыжные трассы, где активно и с пользой для здоровья и настроения можно провести время.

Праздничные дни — это чудесное время для самоуважения, поэтому не забывайте делать то, что вас радует и дарит энергию. Для того чтобы наш смартфон работал — мы регулярно его ставим на зарядку и стараемся зарядить до 100%, чтобы нам обязательно хватило. Так же и с нашими силами организма, их необходимо восполнять в достаточном объеме.

Мы не можем избавиться от стресса совсем, но у нас есть возможность снизить его влияние и последствия для нас. Следуя этим советам, мы сможем насладиться самим праздником, создав незабываемые моменты с близкими и запомнить Новый год как время радости и счастья.