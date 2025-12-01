Летописец памяти, соединяющий эпохи

Евгений Шумилов поднял «Советскую Чувашию» на новый уровень доверия

Совсем недавно главный историк газеты, а «по совместительству» руководитель регионального отделения Поискового движения России в Чувашской Республике Евгений Шумилов отметил свой юбилей. Ему исполнилось 70 лет. Последние 10 лет Евгений Георгиевич плотно работал с изданием — был автором рубрики «Будем помнить». За это время он, описывающий подвиги героев Великой Отечественной войны, сам стал героем газеты.

Своими открытиями в поисковой работе Шумилов делился с читателями «СЧ» в первую очередь. В ответ они искренне благодарили его, вступали в переписку и просили о помощи — разыскать информацию об отце, деде или прадеде. Евгений Шумилов откликался. А еще он всегда приходит в редакцию с пирогами и угощает журналистов свежей выпечкой. Запах пирогов с капустой или картошкой — визитная карточка любого посещения любящей его редакции. Иногда молодые журналисты даже и не догадывались, какая легенда пришла к ним в гости — легкая и дружелюбная беседа за чаем в стенах «Советской Чувашии» всегда становилась предвкушением большой и очень сильной публикации.

Это сейчас выясняется, что Евгений Шумилов всегда был таким. Он и в поиск пришел еще школьником — с тех пор как помогал ветеранам устанавливать обелиск в родной деревне. В 1983 году Евгений Георгиевич основал поисковый клуб «Алые маки», который вырос в крупное республиканское объединение. За десятилетия под его началом прошли сотни экспедиций, а проникновенные стихи Шумилова о поиске знают и поют коллеги по всей стране.

Евгений Георгиевич всегда говорил, что война — это не только сводки с фронтов и громкие победы. Это тысячи личных историй, тихий героизм в тылу, невыплаканное горе и память, которая живет в потомках. Именно такую, многогранную и глубоко личную историю через судьбы своих земляков рассказывает на страницах газеты «Советская Чувашия» корреспондент и исследователь Евгений Шумилов. Его публикации — это не просто журналистские материалы. Прежде всего, это кропотливая работа летописца, который по крупицам восстанавливает связь времен, заставляет цифры и даты заговорить человеческими голосами. Через его тексты история Великой Отечественной войны, а также современные события, осмысленные через призму прошлого, становятся частью коллективной души читателей «Советской Чувашии».

Подход Шумилова далек от парадного официоза. Автор действует как историк-реставратор, работающий с живой тканью прошлого. В статье «Является лучшим бойцом роты…» он совершает мощный художественный и исторический прием: накладывает на хронику июня 1944 года из газеты «Красная Чувашия», где говорится о пушкинских вечерах и жилищных ссудах, реальные документы военного времени — наградные листы и похоронки на конкретных уроженцев республики. Этот контраст между повседневной жизнью тыла и кровавой реальностью фронта создает пронзительный эффект присутствия. Мы видим не абстрактных «бойцов», а сержанта Николая Авксентьева, рядового Илью Афанасьева, чьи жизни оборвались в тот самый момент, когда их земляки в тылу стремились сохранить воспоминания из мирной жизни и обустраивали свой быт. Шумилов не дает забыть, что война — это одновременно и подвиг, и бесконечная боль.

Особое внимание автор уделяет героям-землякам, чьи имена должны звучать в веках. Его материалы — это возвращение из небытия. В очерке «Боголюбов, каким мы его не знаем» он раскрывает неизвестные страницы биографии генерал-полковника Александра Боголюбова, уроженца Чебоксар. Шумилов идет дальше сухих фактов биографии, пытаясь понять личность человека, прошедшего через горнило войны. Еще более показателен материал «В биографии знаменитого снайпера-чуваша пока много загадок», посвященный Родиону Давыдову. Автор не просто констатирует подвиг, а честно пишет о белых пятнах в его истории, о работе с архивами, превращая статью в детективное расследование. Цитата самого Давыдова: «Я — сын чувашского народа и горжусь этим…», вынесенная Шумиловым в материал, становится не просто словами, а символом национальной гордости и осознанного героизма. А рассказ «В одном бою — одиннадцать Героев» напоминает, что двое из них — «чуваши по национальности». Это гимн братству по оружию и вкладу чувашского народа в общую Победу, показанную через беспрецедентный пример массового героизма в одном сражении.

Но как встречала Победу сама Чувашия? На этот вопрос Шумилов дает эмоциональный, выверенный до деталей ответ в материале «Как наши земляки встретили День Победы в 1945 году». Он собирает живые голоса участников. «Сегодня пушки не стреляют…» — говорит один из них. Это не протокольный отчет о празднике, а собрание личных, сокровенных воспоминаний о моменте, когда слезы горя окончательно смешались со слезами радости. Завершает этот военно-исторический цикл статья «С войной покончили мы счеты!..», посвященная окончанию Второй мировой. Автор показывает, как новость о победе над Японией достигла Чувашии, как праздновали этот день, и снова связывает эпохи, напоминая о роли организаций вроде Осоавиахима в подготовке тех самых героев.

Однако Шумилов — не только архивариус прошлого. Он остро чувствует связь этой памяти с днем сегодняшним. Его современные материалы — часто прямой мост из прошлого в настоящее. Тема поиска павших, столь важная для национального самосознания, звучит в репортаже «Поиски пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны продолжаются». Шумилов рассказывает о буднях поискового отряда «ВЕДА», который в Тверской области поднимает останки бойцов. Эта работа — прямой диалог с теми самыми героями, о которых он пишет в исторических очерках. Это физическое, ощутимое возвращение долга.

Чуткость к боли, унаследованная от военного поколения, проявляется и в его откликах на современные трагедии. В материале «Не называйте их людьми…», написанном после трагедии в «Крокус Сити Холле», сквозит та же неприкрытая боль и праведный гнев, что читается между строк в статьях о войне. Он пишет не как отстраненный наблюдатель, а как человек, чья память о цене мирной жизни сформирована историей его народа. А в тексте «Он не приедет в Чебоксары…», посвященном современным потерям специальной военной операции, Шумилов вновь становится летописцем скорби, продолжая ту же страшную летопись утрат, которую он изучает по архивам Великой Отечественной. Это делает его голос глубоко трагичным и актуальным.

Личная нота, воспоминания детства — еще один важный штрих в портрете автора. В эссе «Выборы вчера и сегодня: вспоминаю свое деревенское детство» Евгений Шумилов показывает истоки своей гражданской и творческой позиции. Он описывает первые впечатления от политической жизни через призму восприятия деревенского мальчика, предвыборных плакатов и атмосферы коллективного участия. Этот текст раскрывает самого автора: человека, укорененного в своей земле, в ее традициях и истории, для которого понятия «малая родина» и «память» не абстрактны, а наполнены конкретными запахами, красками и чувствами.

Как редактор я часто задумывался, в чем же феномен и ценность этих публикаций? Евгений Шумилов в «Советской Чувашии» выполняет титаническую работу по конструированию и сохранению коллективной исторической памяти чувашского народа. Он не позволяет истории стать набором учебных параграфов. Через судьбы конкретных людей — генерала Боголюбова, снайпера Давыдова, рядового Авксентьева, поисковиков отряда «ВЕДА» — он делает ее осязаемой и эмоционально заряженной.

Его тексты — это противовес забвению. В эпоху, когда история зачастую становится полем для манипуляций, такая кропотливая, документированная работа бесценна. Шумилов показывает, что патриотизм — это не громкие лозунги, а знание имен своих героев, понимание цены, которую заплатила их земля, и готовность сохранить эту правду для потомков.

Через все его материалы красной нитью проходит мысль: прошлое не ушло. Оно живет в нас — в нашей генетической памяти, в нашей реакции на современные вызовы, в нашей боли и нашей радости. Статьи Евгения Шумилова — тот самый живой нерв, соединяющий 1941 и 2025 годы, заставляющий читателя чувствовать эту связь каждой клеткой. Он не просто рассказывает историю Чувашии в XX и XXI веках. Он помогает своему народу эту историю прочувствовать и, осмыслив, сделать частью себя, чтобы идти вперед, не разрывая связь поколений. В этом — главная заслуга Евгения Шумилова как журналиста и летописца.