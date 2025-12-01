Антикризисные меры в действии

В Доме Правительства обсудили работу по выполнению решений штаба по поддержке экономики республики в условиях санкционного давления.

Значимым инструментом остаются государственные субсидии и льготы. В текущем году 67 системообразующих предприятий Чувашии получили финансовую помощь из регионального бюджета по различным программам содействия. Кстати, в этот список было дополнительно включено 29 организаций. По состоянию на 18 декабря с 19 из них подписаны соглашения об информационном взаимодействии. Эта мера позволит оперативно координировать поддержку и своевременно реагировать на возникающие вызовы.

Параллельно решаются вопросы кадрового обеспечения. Для привлечения молодых специалистов разработана «дорожная карта» по целевой подготовке выпускников школ Чувашии в вузах республики. Это позволит создать устойчивый кадровый резерв для ключевых отраслей.

ЦИФРА Государственная поддержка системообразующих организаций Чувашии в этом году превысила 2,4 млрд рублей

Важным этапом в повышении эффективности государственных предприятий стало утверждение стратегий развития на среднесрочную перспективу. Документы на период до 2029 года приняты для ГУП «Чувашское транспортное управление» и «Фармация».

Для снижения социальной напряженности четыре организации концерна «Тракторные заводы» в рамках нацпроекта «Кадры» (федеральный проект «Активные меры содействия занятости») временно трудоустраивают работников. На эти цели из средств федерального и республиканского бюджетов предоставлена субсидия в размере 52 млн рублей.

Для сохранения стабильности на ключевых предприятиях и удержания трудовых коллективов поддерживается уровень зарплат сотрудников. Для этого, в частности, вводятся персональные стимулирующие надбавки, организуется переквалификация работников, компенсируются проценты по ипотечным и краткосрочным кредитам, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.