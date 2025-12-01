Хочешь стать архитектором — приходи в «Пехет»

В агромаркете стартовала «Неделя строительства». Программа, подготовленная Минстроем Чувашии, обещает быть насыщенной и познавательной для гостей всех возрастов. Специалисты Биологических очистных сооружений проведут мастер-класс «Лаборатория очистки воды», где наглядно продемонстрируют, как вода избавляется от загрязнений. Абитуриентов ждут представители строительного факультета ЧувГУ. Будущие студенты смогут получить консультации по направлениям обучения и правилам поступления, изучить основы моделирования зданий, архитектуры и проектирования инженерных сетей. Помимо этого, гостей агромаркета ждет еще множество различных интересных активностей от регионального Минстроя, а кульминацией обещает стать новогодний концерт с участием Алексея Шадрикова.
Опубликовано: 23 декабря 2025 г.
Читайте также:
Цитата номера
В Минстрое Чувашии прошло вручение жилищных сертификатов многодетным семьям
Новочебоксарский объект ООО «Альянс-Недвижимость» исключен из реестра проблемных
В 2023 году в Чебоксарах ожидается сдача трех долгостроев
Цитата номера
Специалист Минстроя Чувашии посетила Китай в рамках программы «Архитекторы.рф»
В Минстрое ответили на публикацию о проблемах со строительством детских площадок
На двух проблемных объектах СЗ "Лидер" завершены строительные работы