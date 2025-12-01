Хочешь стать архитектором — приходи в «Пехет»

В агромаркете стартовала «Неделя строительства». Программа, подготовленная Минстроем Чувашии, обещает быть насыщенной и познавательной для гостей всех возрастов. Специалисты Биологических очистных сооружений проведут мастер-класс «Лаборатория очистки воды», где наглядно продемонстрируют, как вода избавляется от загрязнений. Абитуриентов ждут представители строительного факультета ЧувГУ. Будущие студенты смогут получить консультации по направлениям обучения и правилам поступления, изучить основы моделирования зданий, архитектуры и проектирования инженерных сетей. Помимо этого, гостей агромаркета ждет еще множество различных интересных активностей от регионального Минстроя, а кульминацией обещает стать новогодний концерт с участием Алексея Шадрикова.