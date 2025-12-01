Диалог с Президентом: Итоги года в вопросах и ответах

На прошлой неделе вся страна в прямом эфире наблюдала за уникальным событием — объединенной прямой линией и большой пресс-конференцией Владимира Путина. Более четырех часов Президент отвечал на вопросы журналистов, военных корреспондентов, блогеров и, самое главное, простых россиян из самых разных уголков страны. Всего прозвучало 77 вопросов, касающихся самых насущных тем: от экономики и социальной поддержки до ситуации в зоне специальной военной операции. Это диалог без купюр, где в центре внимания — жизнь и проблемы людей. Какие же основные итоги года и ориентиры на будущее обозначил глава государства?

Экономика: устойчивость и осознанный курс

Разговор об экономике стал одним из ключевых. Президент привел конкретные цифры, подчеркивающие, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономическая система России демонстрирует устойчивость.

Говоря о темпах роста, Владимир Путин обратил внимание на важность взгляда в среднесрочной перспективе. «Рост ВВП составляет один процент, но если взять за трехлетку последнюю… то общий рост 9,7 процента. В это же время рост в еврозоне был 3,1 процента», — отметил он. Этот сравнительный показатель говорит сам за себя.

При этом нынешнее замедление темпов глава государства назвал сознательным шагом, необходимой «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей». Речь идет о борьбе с инфляцией, которая, по прогнозам, к концу года опустится до 5,7-5,8%, что ниже первоначально поставленной цели в 6%. «Это осознанное действие со стороны правительства и Центрального банка… связанное с таргетированием инфляции», — пояснил Президент.

Среди других значимых экономических индикаторов:

Уровень безработицы обновил исторический минимум, опустившись до 2,2%.

Международные резервы ЦБ выросли и составляют около 741,5 млрд долларов.

Дефицит федерального бюджета снижается и в ближайшие годы не должен превышать 1,5%.

Государственный долг остается одним из самых низких в мире — около 17,7% ВВП.

«Самое главное заключается в том, что нам удалось… сбалансировать бюджет», — резюмировал Владимир Путин. Это, по его словам, позволяет выполнять социальные обязательства, финансировать нацпроекты и обеспечивать потребности армии.

Социальная сфера: семья в центре внимания

Значительная часть вопросов касалась поддержки семей, особенно с детьми. Президент подробно остановился на новых и планируемых мерах.

С 1 января следующего года заработает новая система: в семьях с доходом менее 1,5 прожиточных минимумов на человека большая часть уплаченного НДФЛ (7% из 13%) будет возвращаться обратно. «Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми», — сказал глава государства.

Особо он выделил проблему «разрыва» в выплатах: пособие выплачивается до полутора лет ребенка, а с полутора до трех — нет. «Надо прямо и по-честному сказать: вопрос только в бюджетных ограничениях, вот и все», — признал Путин, поручив правительству искать решения. В качестве одного из путей он предложил при реновации детских садов сразу создавать ясельные группы и увеличивать продолжительность рабочего дня в таких учреждениях.

Были озвучены и другие важные изменения. Например, для многодетных матерей при расчете пенсии баллы будут начисляться теперь не только за троих, но и за всех последующих детей. Президент также дал четкое указание: «При повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться». Это должно снять барьер, когда родителям невыгодно повышать зарплату, чтобы не лишиться пособий.

Налоги, ставка и борьба с инфляцией

Не осталась без внимания и тема налоговой реформы. Путин подтвердил, что повышение НДС было сложным, но необходимым решением для сбалансированности бюджета. «Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем», — заверил он, подчеркнув, что производственный бизнес от нововведений страдать не должен.

Отдельной темой стала высокая ключевая ставка ЦБ (16%), которая вызывает вопросы у бизнеса. Президент пояснил, что Центробанк действует осторожно, чтобы добиться стабильного снижения инфляции без резких колебаний. «Эти колебания туда-сюда — это самое плохое. И Банк России стремится к стабильности в этой сфере», — сказал он, отметив независимый статус финансового регулятора. Главная задача сейчас — не допустить нового всплеска цен, даже если это временно сдерживает инвестиционную активность.

Оперативная обстановка: инициатива — в наших руках

Отвечая на вопросы о ситуации на фронте, Владимир Путин был лаконичен и конкретен. «После того как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью… перешла в руки российских Вооруженных сил», — заявил он. Это означает, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. «Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отходит», — констатировал Верховный главнокомандующий.

Вместо эпилога

Четыре с половиной часа прямого разговора показали: несмотря на сложность текущего периода, государство держит руку на пульсе по всем ключевым направлениям. Экономика адаптируется, социальные обязательства выполняются и совершенствуются, а на фронте достигнут перелом. Как и в любом живом диалоге, не на все вопросы есть простые и быстрые ответы. Но сам формат такой встречи, где журналист может спросить о курсе доллара, а мать из многодетной семьи — о размере пособия, остается важнейшим каналом прямой связи между властью и обществом. Итоги года подведены. Впереди — работа по всем озвученным направлениям.

ВАЖНО

Вопрос ведущего о предмете для «капсулы времени», способном описать нашу эпоху, на мгновение поразил Владимира Путина. Он отметил неожиданную сложность задачи, требующей вдумчивого подхода и расстановки приоритетов. Президент признал, что размышления о будущем детей, внуков и страны в целом являются общими для всех. Собственный ответ, как он подчеркнул, требовал структурирования мыслей, чтобы избежать противоречий. Несмотря на импровизационный характер вопроса, Путин решил попробовать сформулировать идею непосредственно в эфире. В результате он предложил запечатать в капсулу не артефакт, а письменное послание.