Праздничная акция дарит счастье детям

Мечты сбываются

Новый год — это время чудес и исполнения желаний. И кто, как не дети, чувствуют это очень хорошо, поэтому искренне радуются празднику.

В преддверии самого главного зимнего торжества в Штабе общественной поддержки заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Алена Аршинова встретилась с семьями, воспитывающими особых деток, и семьями участников специальной военной операции, чьи папы защищают Родину на передовой.

Алена Игоревна организовала праздник вместе с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой. Их появление стало большим сюрпризом: лица ребятишек озарились улыбками, глаза засияли радостью и восторгом. Они знали, что вот-вот исполнятся самые заветные желания!

До главного момента праздника — получения подарков — дети повеселились от души. Они пели песни, танцевали, водили хоровод вокруг елки, гордо стоящей посреди зала в свете разноцветных огоньков. Главный зимний волшебник страны вместе со своей внучкой подготовили для взрослых и детей много увлекательных игр и интересных конкурсов. Но больше всего радости вызвал объемный волшебный мешок, исполняющий детские желания. А они были очень разными, ведь кто-то загадал развивающие игрушки, кто-то «школьный уголок» или планшет со стилусом, коньки.

Среди тех, кто получил заветные подарки, близнецы Марат и Макар, и их младшая сестренка Маша. Мама детей Татьяна Чугунова призналась, что такие моменты делают ощущения новогоднего праздника более яркими и волшебными. «Мы ехали сюда из Новочебоксарска, увидели, как все украшено к Новому году, и сразу почувствовали приближение чуда и какой-то сказочной магии», — рассказала многодетная мама.

По мнению Алены Аршиновой, дети должны мечтать, а еще важнее — видеть и ощущать, что мечты сбываются. И акция «Елка желаний», которую несколько лет назад инициировал Президент Владимир Путин, показывает, насколько важно уделять внимание детям, нуждающимся в заботе и поддержке. Ведь настоящий подарок — это не только игрушка или сладость, но и искренняя радость, которую дарит общение, участие и доброе слово.

«Здесь собрались семьи, которые воспитывают особых деток, семьи участников СВО, которые находятся под нашим особым вниманием и должны чувствовать дополнительную поддержку, для того, чтобы их папы были спокойны, пока защищают нашу страну. И в эти новогодние дни важно, чтобы желания этих детей сбывались. Такие акции, как «Елка желаний», дают воодушевление и веру в завтрашний день», — отметила Алена Игоревна.

Депутат также подчеркнула, что во время таких встреч немаловажным является возможность поговорить с семьями о тех проблемах, что их беспокоят. «Есть очень много разных вопросов — жизненных, бытовых, в которых мы своим участием можем помочь», — заявила Алена Аршинова.