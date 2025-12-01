Жители Чувашии на совещаниях стали чаще использовать искусственный интеллект

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы МТС Линк проанализировала востребованность инструментов на основе искусственного интеллекта во время проведения онлайн-встреч в третьем квартале 2025 года. Оказалось, что пользователи платформы в Чувашии стали на 51% чаще использовать такие функции в коммуникациях.

По мнению экспертов МТС Линк, в июле-сентябре деловая активность жителей Чувашии значительно возросла. Так, количество проведённых онлайн-встреч на платформе увеличилось на 65% по сравнению со вторым кварталом этого года. Кроме этого, пользователи региона стали чаще прибегать к помощи искусственного интеллекта во время переговоров.

Самой востребованной ИИ-функцией стала саммаризация (краткий пересказ встречи). Следом идут транскрибация (перевод аудио в текст) и ИИ-ассистент, который может письменно фиксировать основные договорённости.