Где будет центр притяжения для юных и активных?

Сегодня подводятся итоги финального народного голосования за звания «Молодежная столица России» и «Город молодежи» 2026 года. Победителей в двух номинациях объявят уже завтра на церемонии награждения Всероссийской премией «Время молодых» в Москве.

В борьбе за статус «Молодежная столица России — 2026», который присуждается региональным центрам с лучшими программами, соревнуются Смоленск, Томск, Челябинск, Вологда, Салехард и Сыктывкар. В новой номинации «Город молодежи», созданной для городов, не являющихся столицами регионов, в финал вышли Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса, Шерегеш и Выкса. Последняя представляет в конкурсе Приволжский федеральный округ. В случае успеха именно этот город станет в 2026 году главной площадкой страны для молодежных фестивалей, образовательных проектов и крупнейших форумов.

«Победа открывает широкий спектр возможностей. В течение года в городах-победителях пройдут самые крупные события для молодых, новые программы и инициативы. Они также станут главными площадками проведения фестивалей в День молодежи», — подчеркнул Григорий Гуров, руководитель Росмолодежи. Именно Росмолодежь является организатором премии при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Напомним, статус «Молодежная столица России» присваивается с 2022 года. Его обладателями в разные годы становились Нижний Новгород, Москва, Владивосток, Омск и Пермь.

Филипп Афанасьев