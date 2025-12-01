В Чувашском драматическом театре почтили память основоположников национального искусства

На страже Родины и сцены

Вот и подходит к завершению Год защитника Отечества в России и Год Победы и патриотизма в Чувашии. Но прежде чем перелистнуть его страницу и подвести итоговую черту, хочется еще раз вспомнить о тех, кому мы обязаны счастливым детством и возможностью жить в свободной, могучей и непокоренной стране. Теплые слова о них прозвучали в минувший вторник в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова, где свято хранят память об актерах, режиссерах и драматургах, которые не только заложили основы национального профессионального искусства, но и самоотверженно отдавали себя служению Родине.

Все мы помним, что творческий путь коллектива начался в Казани в январе 1918 года с премьеры пьесы Александра Островского «Не так живи, как хочется», сыгранной на чувашском языке. Но не многие знают, что буквально через несколько месяцев увидел свет еще один этапный спектакль — драма «Вăхăтсăр вилĕм» (Безвременная смерть), вписанная в театральную летопись как первая чувашская пьеса, поставленная на сцене. Ее автор и режиссер Михаил Акимов-Аруй, чью грудь украшали ордена и медали, героически сражался на передовой в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах, пройдя строевым шагом от Волги до Эльбы. Впечатления от пережитого оставили настолько глубокий след в сердце драматурга, что вылились на бумагу: главный герой произведения Микулай, как и сам Михаил Филиппович, начинал службу в царской армии и был ранен в голову. «Зачем люди воюют? Раненых награждают крестами, но разве крест оживит меня? Мне нужна жизнь!» — восклицал отважный чувашский парень в кульминации постановки, и эти слова бередили душу каждого из сидящих в зале.

Тяжелое ранение в Карпатах получил и выходец из Симбирской чувашской учительской школы Георгий Тал-Мрза (Зайцев), в 1915 году попавший на фронт Первой мировой войны и награжденный Георгиевским крестом IV степени. Его пьесы «Кам айӑпӗ» (Чья вина) и «Ҫӗнӗ пурнӑҫ шурӑмпуҫӗ» (На заре новой жизни) продолжили на театральных подмостках линию национального репертуара, ставшего самобытным лицом театра, а сам Георгий Васильевич занял достойное место рядом с Федором Павловым и другими основоположниками чувашской драматургии. Кстати, когда в 1920 году наша труппа переехала в Чебоксары, Тал-Мрза счел нужным задержаться в Казани, где организовал Чувашский красноармейский театр.

А вот члену Союза писателей СССР Ивану Мучи (Илларионову), прошедшему по дорогам Первой мировой и Гражданской войн, именно мобилизация дала путевку в счастливое будущее, как бы парадоксально это не звучало. Там, в армейском драматическом кружке, он делал свои первые шаги в качестве артиста, нарабатывал опыт и шлифовал мастерство, ступив на подмостки Чувашского драмтеатра уже сформировавшимся актером, готовым к большим, серьезным ролям.

КСТАТИ

Иван Мучи (Илларионов) вошел в историю не только в качестве артиста и драматурга, но и как один из основателей сатирического журнала «Капк?н», на страницах которого печатались произведения на злобу дня.

Не менее значительный вклад в общее дело борьбы с фашизмом внес заслуженный деятель искусств Чувашской АССР Николай Айзман. Нет, он не проливал кровь на полях сражений и не держал в руках винтовку, но произведения, созданные им в военное время, поднимали дух народа, заряжали его той титанической энергией и силой, которая помогала выстоять и справиться с противником. Тут и одноактная пьеса «Патриоты», написанная в самом начале Великой Отечественной войны и ставшая первым произведением в чувашской драматургии, отразившим чувства и чаяния советских людей, лицом к лицу столкнувшихся с врагом, и драма «Лиза Короткова», где через судьбу простой женщины показан неустанный труд тыловиков во имя победы. Но были в творчестве Николая Спиридоновича и светлые страницы, проникнутые здоровым юмором и ничем не омраченной радостью жизни. Такова, например, комедия «Кай, кай Ивана» (Выйди, выйди за Ивана), снискавшая любовь не одного поколения театралов.

Народный артист Чувашской АССР Игнатий Молодов и заслуженный артист Чувашской АССР Кирилл Егоров тоже были носителями высоких идей гражданственности и патриотизма (одна из статей о Кирилле Егоровиче, опубликованная в «СЧ» в сентябре 1939 года, так и называется — «Артист-гражданин»). Наряду с ведущими ролями в пьесах мирового классического репертуара они блистательно воплотили образы революционера Серго Орджоникидзе и офицера Алексея Береста, генерал-лейтенанта Сергея Кременского и комсомольца Матвея Шульги, военных деятелей Ивана Шадрина и Ивана Калмыкова, неизменно стремясь к реализму и социальной правде на сцене.

А сегодня, 19 декабря, в Чувашском драматическом театре будут вспоминать народного артиста СССР Валерия Яковлева, которого нет с нами уже год. Тема защиты родины, кульминацией которой стал спектакль «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое), занимала в его творчестве особое место. Дело в том, что отец режиссера Николай Яковлев пропал без вести осенью 1941 года. Когда грянула война, Валере было чуть меньше двух лет, поэтому папу он не помнил. Потом узнал, что сначала его направили в Горький, а затем на Украину, в Сумскую область. Немцы прорывались к Москве, и он попал в окружение. В память о нем Валерий Николаевич посадил дерево в своем именном парке в родной деревне Трехизб-Шемурша и передал землякам список погибших участников Великой Отечественной войны по данным Шемуршинского райвоенкомата от 21 ноября 1947 года. Теперь их имена увековечены на мемориальной плите.

Михаил Акимов-Аруй родился в селе Новые Айбеси Буинского уезда (ныне Алатырского муниципального округа Чувашии), где в 2019 году была открыта мемориальная доска. Фото из архива чувашского драмтеатра