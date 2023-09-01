Юнармейцы из Цивильска выступили в финале «Зарницы Поволжья»

Игра, которая учит побеждать

На этой неделе на аэродроме воинской части под Оренбургом прошло торжественное открытие X окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Проводится она с 2014 года под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО.

В этом году итоговые соревнования собрали 180 юнармейцев из всех регионов Приволжья, победивших в областных, республиканских и краевых этапах состязаний. Чувашию на «Зарнице Поволжья» представляет команда из десяти учеников цивильской средней школы № 1 имени Михаила Силантьева (кстати, участвуют в ней цивильские школьники второй год подряд). Как сообщают в пресс-службе полпреда, на юбилейный финал приехали также команды из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Церемония открытия патриотических игр началась с торжественного вноса Государственного флага России, флагов Оренбургской области, «Зарницы Поволжья» и юнармейского движения. От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного финала приветствовал помощник полпреда ПФО Владимир Колчин. «В этом году в мероприятиях «Зарницы Поволжья» участвовало более 350 тысяч ребят из всех регионов округа. Программа «Зарницы» позволяет успешно решать задачи по физической, огневой и начальной военной подготовке, учит действовать в экстремальных ситуациях и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, — отметил он. И, обращаясь к юнармейцам, добавил: — Эти навыки пригодятся тем, кто решит связать свою жизнь с военной профессией, как некоторые ваши старшие товарищи, — для них опыт участия в «Зарнице» стал частью практической подготовки, помогающей сегодня в зоне специальной военной операции на Украине успешно решать поставленные задачи и побеждать».

Всего программа «Зарницы» включает 15 видов соревнований — бег, силовая гимнастика, метание гранаты, строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, сборка-разборка макета автомата Калашникова, тактическая игра на местности и т.д. Большинство конкурсных испытаний проходят на базе учебного центра Минобороны России. В первые два дня наша команда призовых мест не заняла. Но, будем надеяться, успехи у нее еще впереди.