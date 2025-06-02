На современной «Зарнице» пилотируют дронами

И в бой, и в разведку

Пять дней, максимально приближенных к боевой обстановке — с полной выкладкой, строевой подготовкой и разведкой на местности. Для 330 парней и девчат из всех городов и округов Чувашии, участников республиканского этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», минувшая неделя выдалась экстремальной. Испытания ждали не только на огневом рубеже и полосе препятствий, но и в новых «цифровых» дисциплинах.

«Цифра» — это управление беспилотниками, ориентирование в виар-очках, лазертаг. Отсюда и название — «Зарница 2.0». Но традиции военно-патриотического состязания остались прежними: как и раньше, в программе — военизированная эстафета, строевая и огневая подготовки, тактическая медицина, биозащита и маскировка, военно-тактическая игра на местности.

В этом году «Зарница» прошла в Чувашии в 56-й раз и объединила 33 команды школьников и студентов. Соревнования развернулись в детском оздоровительно-образовательном лагере «Звездочка» на левом берегу Волги, а организаторами выступили учебно-методический центр «Авангард», региональное отделение «Движения первых», филиал центра «Воин» и управление Главы Чувашии по молодежной политике. Как заметил на открытии игр премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, который и сам 30 лет назад участвовал в «Зарнице», наша республика — один из немногих регионов в России, где традиция проведения этих соревнований сохраняется с 1968 года. За это время выросло не одно поколение патриотов, игра воспитывает любовь к Родине и в современных мальчишках и девчонках.

Проверить характер, силы и знания съехались лучшие из лучших — кадеты, юнармейцы, студенты в возрасте от 14 до 21 года. Ребята проявляли себя и в команде, и в личном зачете: в индивидуальной программе состязались командиры, политруки, саперы, медики, штурмовики. Подобная специализация — новшество мероприятия. Такой формат, сочетающий традиции и инновации, создан по поручению Главы Чувашии Олега Николаева. В год 80-летия Победы эта связь прошлого и настоящего, по его мнению, особенно важна.

Сила, смекалка, ловкость — без этих качеств бойцу никуда, но в современных условиях важно уметь еще пользоваться «умной» техникой. Под руководством опытных инструкторов ребята пилотировали FPV-дронами в специальных видеошлемах, управляли квадрокоптерами и работали с миноискателями. Оценивались и другие важные в бою умения — оказание первой помощи, защитная маскировка, общевойсковая грамотность.

По итогам общекомандного зачета среди школьников победу одержали юные патриоты батыревской школы № 1, среди студентов техникумов первое место завоевал Цивильский аграрно-технологический техникум.

Победители представят Чувашию на окружном этапе «Зарницы 2.0» в Оренбурге. Всероссийский финал состоится в сентябре в Екатеринбурге.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

премьер-министр Чувашии: «Традиция игры «Зарница» передается из поколения в поколение. Но мир меняется, поменялся и конкурс, став более технологичным. Испытания подготовили серьезные. Но здесь собрались лучшие из лучших со всех муниципальных округов Чувашии, и уверен, каждый сможет показать и физическую выносливость, и стойкость характера, и умение работать сплоченно в команде, и знание основ военной подготовки. Ну а победители смогут представлять Чувашию на окружном этапе».

Выступлению на «Зарнице 2.0» предшествовала тщательная подготовка: под началом опытных инструкторов участники учились оказывать первую помощь, пользоваться миноискателем, метко стрелять и ходить строевым шагом. Фото cap.ru