Каждый день отставания от графика имеет значение

«Что мешает работать?»

Важные социальные объекты — детский сад в деревне Москакасы и новый корпус поликлиники в селе Моргауши — строятся в Моргаушском округе. На этой неделе ход работ проверила большая правительственная комиссия во главе с премьер-министром Чувашии Сергеем Артамоновым. Разговор с подрядчиком, а оба учреждения возводит компания «ГлавИнвестСтрой», получился серьезным — и там, и там строители отстают от графика.

Детский сад на 160 мест в Москакасах планировали ввести в эксплуатацию еще в прошлом году, однако только сейчас дело близится к финишу. По словам подрядчика, выполнено около 99% работ, территория уже благоустроена, к 10 августа рассчитывают завершить монтаж пожарной сигнализации, обвязку котельной и отделку. На объекте ежедневно, в том числе в выходные дни, задействованы 50 человек. Ориентировочно к 17 августа ожидается введение объекта в строй. Между тем сроки его сдачи затягивались и продлевались не один раз: требовались коррективы проектно-сметной документации, новые экспертизы и перерасчеты. И все это время семьи с детьми-дошколятами терпят неудобства. «Этот детский сад очень важен для жителей, он единственный в территориальном отделе. Новое учреждение строится больше полутора лет. К сожалению, взятые на себя обязательства подрядной организацией не исполнены вовремя. Дети, которые должны были посещать новый сад, временно размещены в дошкольных группах при школе или в близлежащих детских садах», — объяснил ситуацию глава Моргаушского округа Алексей Матросов.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии прокомментировали, что за просрочку к подрядчику будут применены штрафные санкции.

А если сроки будут сорваны вновь и строительная компания не справится к середине августа, то, по словам министра Владимира Максимова, она рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Отставание от графика на другом объекте — строительстве нового корпуса поликлиники в райцентре — пока не столь критичное, около двух недель, но темпы снижать нельзя. Лечебное учреждение на 150 посещений в смену должны сдать к ноябрю этого года, контракт заключен на сумму 191 млн рублей.

Сейчас здесь идут вырубка деревьев, земляные работы, устройство фундамента, подпорной стенки, наружного водопровода и теплотрассы. Как рассказала главный врач Моргаушской центральной районной больницы Оксана Попова, пока врачам приходится работать в стесненных условиях: часть кабинетов расположена в стационарном корпусе, стоматологи принимают в арендованном помещении. И сотрудники, и пациенты ждут новое комфортное здание, поэтому затягивать со сроками нельзя. По словам подрядчика, к сентябрю строители намерены поднять коробку одноэтажного здания площадью 1,5 тысячи кв. м. На объекте работают 47 человек и 7 единиц техники.

Тем не менее отставание от графика все же имеется. Как сообщил подрядчик, оно связано с поставкой материалов на объект. Прокуратурой Моргаушского округа уже вынесено предостережение.

Оценивая обстановку на объектах, премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов не скрывал эмоций. «Города, поселки — все меняется. И скажу, что к лучшему. Когда еще такими масштабами улучшалась инфраструктура для нашей с вами жизни? Чтобы детсады, больницы, школы и другие социальные объекты строились с господдержкой, с учетом эргономичности, комфорта. Но есть и большое «но» — сроки, ответственность, совесть, наконец. Это я о подрядчике. Всегда вопрос возникает — что мешает работать, когда финансирование выделено, министерства и ведомства готовы оказать помощь. Значит, сама организация работ в компании хромает, при этом она продолжает участвовать в конкурсах, брать на себя обязательства. Как доверять дальше? Крайней мерой станет расторжение договора и включение подрядчика в реестр недобросовестных. Детсад подрядчик пообещал сдать к 17 августа, плюс минус два дня. Записали», — взял на карандаш Сергей Артамонов.