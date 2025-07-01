В Доме Правительства обсудили подготовку к празднованию столетия Канаша

Узел железных дорог: 100 лет успехов и побед

В 1893 году был основан поселок при железнодорожной станции Шихраны. В августе 1925 года он получил статус города и новое название Канаш, что в переводе с чувашского обозначает «совет». Вчера на еженедельном совещании в Доме Правительства под руководством Главы Чувашии Олега Николаева обсудили подготовку к празднованию столетия Канаша.

Большим и приятным подарком для всех канашцев в юбилейный День города будет открытие новых объектов — музея «Вокзал нашей жизни», памятника в честь подвига медицинских работников эвакогоспиталя 3062, производственного цеха технопарка, детской модельной библиотеки, а также Аллеи героев в Сквере воинов-афганцев.

«В рамках празднования Дня города важно отдать дань уважения бойцам специальной военной операции, которые сегодня защищают нашу Родину на передовой, и их семьям. В их честь проведем торжественную встречу на открытии Аллеи героев, которая обустроена по программе инициативного бюджетирования в Сквере воинов-афганцев. В этом же сквере установлен памятник Воздушно-десантным войскам, которым в этом году исполняется 95 лет. В честь этого события также планируется праздничная программа», — сообщил вице-премьер Дмитрий Краснов, который возглавляет оргкомитет празднования 100-летия Канаша.

В этот день в городе пройдет несколько праздничных мероприятий. Фестиваль уличных театров с карнавальным шествием, колоритным мотопробегом поздравят жителей сто байкеров. Для всех поклонников чувашских деликатесов запланирован «Фестиваль народной кухни». Повара города приготовят сто пирогов и национальное блюдо шурпе.

Также в программе праздника — выставки народного творчества и гильдии ремесленников, турниры по шахматам, волейболу, настольному и большому теннису, детские турниры по мини-футболу, а также по керешу и вольной борьбе. Во дворах жилых домов при участии депутатов Канашского муниципального округа будут организованы отдельные концертные программы: поздравят почетных и активных жителей микрорайонов, детей и их родителей ждут конкурсы, сладкие угощения и призы.

Не менее интересна и вечерняя часть празднования Дня города Канаша. Организаторы подготовили красочное лазерное шоу, которое будет спроецировано на здание городской администрации. Музыкальным финалом станет выступление звезд российской и чувашской эстрады. Хедлайнеры праздника — группа «Фабрика» и певец Алексей Гоман. А завершат юбилей города многократные залпы салюта.

«Попрошу каждого руководителя в течение этой недели еще раз критически посмотреть по своим направлениям, как организованы мероприятия, в том числе с точки зрения безопасности. Мы должны достойно поздравить город на рубеже его 100 лет — это наша ответственность перед жителями Канаша», — обратил внимание участников совещания Олег Николаев.

Кстати

1 августа отдельная праздничная программа предусмотрена на Канашском железнодорожном вокзале. На платформе первого пути для жителей города и пассажиров прибывающих поездов целый день будут работать творческие коллективы.