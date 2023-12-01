Вековой юбилей отметила Клавдия Гавриловна Ижетникова

Вековой юбилей отметила жительница деревни Новые Атаи Красночетайского муниципального округа, участник Великой Отечественной войны Клавдия Гавриловна Ижетникова.

В свое 100-летие юбилярша принимала цветы, поздравления, подарки. Ей было что вспомнить, что рассказать гостям.

Она работала учительницей начальных классов. В 1942 году добровольно ушла на фронт. Служила в боевом подразделении 269-й стрелковой дивизии, в автоматной роте. После ранения вернулась домой с тремя осколками в груди. И снова пошла работать в школу.

Вместе с мужем они вырастили шестерых детей. Сегодня Клавдия Гавриловна — счастливая бабушка, у нее 7 внуков и 11 правнуков.