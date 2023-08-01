«Атал» всегда на линии

Исполнился год со дня создания чувашского батальона связи.

Сформированный год назад и прошедший специальную подготовку на Урале батальон связи сегодня выполняет боевые задачи в зоне СВО. Бойцы из нашей республики отвечают за координацию действий и качественную оперативную связь между подразделениями одной из бригад Министерства обороны России, сообщает Чувашинформ.

У добровольцев чувашского батальона «Атал» очень хорошая репутация в зоне проведения специальной военной операции. Это отличные технические специалисты, готовые в любой момент обеспечить качественную радио­ и спутниковую связь. И это очень крепкие и сильные по духу мужчины, с отличными боевыми качествами.

Недавно двое бойцов «Атала», уроженцы Цивильска и Моргаушского района, прямо на передовой получили из рук командования ордена Мужества. Детали их подвигов пока не раскрываются, но как стало известно «Чувашинформ», наши земляки проявили мужество и выдержку в условиях сильного артиллерийского огня, обеспечив необходимую подразделениям связь и защитив от противника важное оборудование.

В эти дни к бойцам приехали гости из Чувашии, они доставили маскировочные сети и иной груз от Чувашского национального конгресса и земляков. В ответ командование батальона передало жителям республики большую благодарность от бойцов за поддержку на передовой.