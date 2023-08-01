Валерий Иванов: «Спасибо людям, добросовестный труд которых и есть формула успеха фабрики «АККОНД»

«АККОНД» — знакомое большинству россиян слово. А для жителей Чувашии — еще и очень близкое, родное, пронизанное гордостью за «нашу фабрику» и ее полюбившуюся далеко за пределами региона сладкую продукцию. И, уверен, в глубине души каждого из нас теплится чувство причастности к производству, которое сегодня является одним из лидеров кондитерской отрасли страны. И этому предприятию, принесшему Чебоксарам славу города, в котором кондитерское дело превратили в настоящее искусство, исполняется 80 лет.

«Сладкий» вклад в Победу

Казалось бы, стране было не до конфет, но предприятие берет начало именно с суровых военных лет, когда на основании решения Правительства Чувашской АССР приказом № 131 от 17 августа 1943 года Наркомата пищевой промышленности была учреждена Чебоксарская кондитерская фабрика с производственной мощностью 2 тонны кондитерских изделий в сутки. И эту дату, день рождения фабрики, с полным правом можно считать и днем рождения кондитерской отрасли Чувашии.

Первую продукцию фабрика выдала в марте 1944 года — она пошла не только в магазины, но и в детские дома, эвакогоспитали, и уже в победном 1945 году серьезно, на более чем 28%, перевыполнила план. Запуск производства сладкой, можно сказать, праздничной продукции в военное время нынешний генеральный директор фабрики Валерий Иванов оценивает как «верное, нацеленное на мирное будущее решение, которое укрепляло веру в победу над врагом, в светлое завтра», «подтверждение того, что страна даже в суровое время развивала экономику».

И неслучайно на установленной в центре Чебоксар стеле «Город трудовой доблести», ставшей символом трудового подвига чебоксарцев в годы войны, есть и фотографии кондитерской фабрики. При том, что коллектив в далеком 43-м году насчитывал всего-то 17 человек, девять работников предприятия были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Потому аккондовцы с полным правом могут говорить, что Чебоксарская кондитерская фабрика тоже приближала 9 мая 1945 года — внесла свой «сладкий» вклад в Победу.

В ассортименте военных и послевоенных лет значились открытая карамель, «Фруктовый грильяж», «Ореховый рулет», конфеты «Помадка», глазированные фруктовые пряники, кексы, бисквиты, сироп и морс. Начинается перевод промышленности с военного на мирное производство. Коллектив упорно развивает производство, и уже в 1950 году объем выпускаемой продукции достигает 500 тонн в год.

Новый этап развития предприятия связан с именем Бориса Смоленцева, который возглавил фабрику в 1955 году. От благоустройства территории предприятия силами коллектива в нерабочее время до подготовки рабочих, инженерно-технических и руководящих специалистов из местных кадров — все с его подачи. Реконструируются и строятся цеха, склады, расширяется ассортимент выпускаемых сладостей. В 1975 году мощность фабрики доводится до 4000 тонн продукции в год. На прилавках магазинов появляются новые сорта кондитерских изделий, которым присваивается государственный Знак качества. А чуть раньше ассортимент пополнил национальный сорт конфет «Нарспи и Сетнер», одобренный дегустационным советом Росглавкондитера в г. Москве, который становится своеобразным символом Чувашии. Он был внесен во Всесоюзный рецептурный справочник.

На Ивановых держится Россия

Валерий Иванов пришел на фабрику инженером-электриком в 1977 году и называет Бориса Илларионовича одним из главных своих учителей: «Крепкий профессионал, участник Великой Отечественной войны. Под его руководством за более чем четверть века, с 1955 по 1982 годы, сделано очень много. В том числе в конце 1981 года введено новое здание фабрики на Складском проезде». Дело в том, что изначально фабрика располагалась на ул. Ворошилова в южной части нынешнего залива, ныне Пионерская набережная. Ввиду ее попадания в зону затопления в связи со строительством Чебоксарской ГЭС пришлось переехать — была построена новая кондитерская фабрика. И годы работы под началом Бориса Смоленцева Валерий Николаевич называет «хорошей школой — без нее пришлось бы в разы труднее».

Через десять лет после того, как он впервые прошел через проходную предприятия, инженера Валерия Иванова выдвинули на должность директора фабрики, которую он возглавил 3 декабря 1987 года. Можно сказать, с этого дня начинается новая история предприятия. Хотя сам Валерий Николаевич такое мнение разделяет только частично. Он высоко ценит вклад предыдущих поколений кондитеров в становление и развитие предприятия: «Задел был хороший: то, что было заложено, мы не растеряли, а бережно сохранили и приумножили».

Скромность, безусловно, украшает человека, но в том, что небольшое производство выросло в одну из крупнейших кондитерских фабрик страны, огромная заслуга Валерия Иванова — в этом вряд ли кто сомневается. Уже в 1990 году среднесписочная численность работников фабрики достигла 700 человек. И все равно, признает генеральный директор: «Если бы мне кто-то сказал тогда, что коллектив со временем вырастет до нынешних 3 тыс. человек — не поверил бы». Подумать только: в октябре прошлого года исполнилось 45 лет его фабричному стажу. И уже 35 лет в должности руководителя.

Сказать, что было нелегко — ничего не сказать. Он возглавил предприятие как раз в годы, когда страна стояла на пороге великих перемен. Непростое было время: быть или не быть — вопрос стоял именно так. Не найдя дорогу в рыночную экономику, в 90-е годы многие предприятия обанкротились, а чебоксарские кондитеры сумели не только сохранить коллектив и производство, но и продолжили успешное развитие. В 1992 году фабрика была переименована в АО «АККОНД» (Акционерный коллектив кондитеров), Валерий Иванов избран его генеральным директором. Выбор оказался верным, что подтверждается и тем, что с 1994 года фабрика ни разу не снижала объем производства и продаж — только по нарастающей.

Флагман кондитерской отрасли

И сегодня «АККОНД» — это не просто кондитерский гигант, но и большой холдинг, объединивший в группу компаний несколько вертикально интегрированных предприятий. В том числе — созданная в 2006 году собственная транспортная компания. Автомобили разной вместимости перевозят продукцию на федеральном и международном уровне. Все машины оснащены современной системой спутниковой навигации. Грамотная работа логистического центра и собственной автотранспортной компании позволяет фабрике «АККОНД» выстраивать отношение с дистрибьюторами таким образом, чтобы ее продукция гарантированно и быстро оказывалась максимально близко к потребителю в какой бы точке России или мира он не находился.

Удачно вписался в выстроенный бизнес сельскохозяйственный проект. Сегодня молочно-товарная ферма «Акконд-агро» вместе с молочным заводом «АККОНДМОЛОКО» составляют один из крупнейших в Чувашии молочных комплексов полного цикла, на котором вырабатывается до 80 тонн молока в сутки. В хозяйстве содержат более 2 тыс. голов породистого КРС, выращивают корма и перерабатывают собственное молоко. Выпускаемый ассортимент высококачественной молочной продукции под брендом «Гармония дня» насчитывает более 40 видов продукции, в т.ч. сливочное масло, йогурт, сыр, творог и т.д.

Отменные свойства аккондовской молочки признаны и на федеральном уровне — молоко и сметана «Гармония дня» занимают лидирующие позиции в рейтинге Роскачества.

Ну и сама фабрика, безусловно, за эти годы тоже очень изменилась. Появились не только новые участки, заработали новые корпуса цехов, складов, старые здания и помещения подверглись капитальной реконструкции, оборудование постоянно модернизируется, и теперь даже ветераны, посещая фабрику, шутят, что боятся заблудиться в стенах родного предприятия — настолько все обновилось!

Предприятие ежегодно запускает новые производственные линии. Многомиллионные инвестиции в развитие способствуют как увеличению производственных мощностей и объемов производства, так и расширению ассортимента кондитерских изделий. На сегодняшний день на предприятии установлены свыше 50 технологических линий, на которых ежегодно производится около 100000 тонн кондитерской продукции. И что бы ни происходило в мире, как бы ни менялась ситуация на рынке, компания достойно отвечает на вызовы.

«АККОНД» успешно воплощает в жизнь широкомасштабные программы по импортозамещению и модернизации производства. В год своего 80-летия фабрика завершила серьезный инвестиционный проект — запуск линии глазировки. Внедрение инновации позволило создать хорошую базу для увеличения объема производства существующего и нового ассортимента вафель, нарастить производственные мощности и, как следствие, создать в республике новые рабочие места.

Фабрика не собирается останавливаться на достигнутом. В планах строительство производственных корпусов на 10000 кв. м, запуск современных автоматизированных линий, расширение складских помещений. Ведется непрерывная работа в сфере качества, развития нового ассортимента в соответствии с трендами и расширение географии продаж по всему миру.

В антироссийских санкциях аккондовцы видят не только трудности, но и новые точки роста и развития. Уверяют, что у отечественных любителей сладкого нет повода для переживаний в связи с уходом ряда заморских брендов с наших прилавков: фабрика «АККОНД» готова предложить свою продукцию — батончики, оригинальные десерты, эксклюзивные и оригинальные конфеты, шоколад, печенье, крекер, вафли и многое другое. Нынче ассортиментный портфель компании насчитывает более 300 наименований продукции. «Наши специалисты — в постоянном поиске новых вкусов, их сочетаний. В результате только в прошлом году освоено порядка 60 новинок. Пополняется ими продуктовая линейка и в текущем юбилейном году», — обещает генеральный директор компании.

Весь ассортимент кондитерской и молочной продукции по привлекательным ценам всегда можно найти в фирменных магазинах «АККОНД».

Крупнейшая розничная сеть ООО «АККонд-торг» насчитывает более 300 магазинов по всей стране, в том числе и на условиях франшизы. Любой может стать владельцем готового бизнеса без паушального взноса и роялти.

Успешно развивается канал онлайн-продаж через интернет-магазин akkond-online.

Задействованы абсолютно все каналы продаж — от дистрибьюции до площадок маркетплейсов. «АККОНД» тесно сотрудничает с локальными и федеральными сетями — все это позволяет уверенно занимать свою нишу на рынке кондитерских изделий. Словом, чебоксарские сладости сегодня знают как в крупных мегаполисах, так и в малых населенных пунктах — она распространяется по всей стране. При этом кондитеры уверенно заявляют, что свои позиции на рынке они будут только укреплять. И не только в России…

И заграницу накормим…

Одна из коллег автора этих строк как-то показала фотографию сына, проживающего в Китае. Тот позирует с коробкой аккондовских конфет, купленных в одном из магазинов Поднебесной. И на лице парня — неприкрытая радость тому, что за тридевять земель он смог вот таким образом прикоснуться к малой родине. Чебоксарская кондитерская фабрика давно уже получила международное признание: не раз удостоена солидного звания «Экспортер года» в республиканском конкурсе — порядка 10% своей продукции отправляет в более чем 35 стран мира. В списке крупных стран-импортеров — Китай, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и др. На достигнутом останавливаться не намерены.

В разговоре с корреспондентом газеты Валерий Иванов выразил твердую решимость к расширению границ экспорта: «Долгосрочные партнерские отношения с поставщиками сырья и материалов, современные мощные линии, внушительные складские помещения собственного логистического центра и слаженная работа команды продаж ООО «Торговый дом «АККОНД» способны охватить международный рынок».

Компания активно осваивает рынки стран ближнего зарубежья, Ближнего Востока и Азии, где российские кондитерские изделия становятся все более востребованными. Впрочем, для расширения географии сотрудничества хороши все направления. В конце июня, фабрику с целью развития партнерских отношений по экспорту посетила делегация торговых представителей России в Республике Молдова, Индонезии, Перу, ЮАР, Алжире, а также партнеры из Китая.

Особое внимание компания уделяет выпуску кондитерских изделий, не имеющих аналогов на рынке, безукоризненно соблюдает все санитарно-гигиенические и технологические нормы, а также гарантирует высочайшее качество производимой продукции. Это придает уверенность в том, что границы экспорта чебоксарских сладостей будут только расширяться. А в нем, качестве изделий фабрики «АККОНД», сомневаться не приходится: вся продукция производится в соответствии с международным стандартом качества ISO 22000:2018. Все этапы технологического процесса — от оценки качества сырья до конечной стадии упаковки продукции — контролируются сертифицированной лабораторией. Основной акцент здесь делают на использовании качественного и безопасного сырья. «АККОНД» — это компания инновационного подхода и традиционно высокого качества.

Качество продукции подтверждено высокой оценкой на многих всероссийских, международных выставках и конкурсах.

С 80-летием!

Вся продукция производится по собственным рецептурам компании и ничем не уступает зарубежным аналогам, а где-то и превосходит. За всем этим, подчеркивает Валерий Иванов, стоит огромная работа сплоченного коллектива: «Я не устаю повторять, что именно люди — главная наша ценность, их трудом написана и пишется дальше славная история компании — им обязан «АККОНД» своими успехами».

Забота о коллективе как о главном ценном ресурсе фабрики всегда стоит во главе угла и является основополагающим принципом производственной деятельности компании. На «АККОНДе» активно внедряется международная политика в области безопасности труда и охраны здоровья. Приоритетными направлениями в этой области являются современные методы и технологии производства, обеспечивающие безопасность и снижение влияния вредных и опасных факторов на работников.

«АККОНД» продолжает успешную деятельность, что, конечно, достойно не только теплых слов благодарности, но и наград. В юбилейный для фабрики год за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и мастерство, значительный личный вклад в развитие предприятия будут награждены более 200 работников.

С расширением производства в прошлом году на производство трудоустроилось более 700 человек. Серьезно пополнился коллектив и в текущем году. Радует, что среди «новобранцев» много молодежи: значит, будет кому продолжить традиции и приумножить славу чебоксарских кондитеров.

Комфортные условия труда, достойная зарплата, возможность карьерного роста, соцпакет — эти и другие преимущества работы на фабрике «АККОНД» придают уверенность в завтрашнем дне. Всех желающих стать частью дружной команды «АККОНД» кондитеры с радостью приглашают в свой коллектив!

Теплые слова поздравления с 80-летием фабрики от Валерия Иванова адресованы не только славному коллективу кондитеров, но и поклонникам сладкой продукции.

«Дорогие коллеги, друзья! Примите искренние слова поздравления в честь юбилея фабрики «АККОНД»! Я благодарен каждому работнику, нашим дорогим ветеранам, которые ковали и продолжают ковать успехи предприятия — низкий вам поклон за ваш добросовестный труд. Юбилей предприятия — праздник и для ценителей нашей продукции: спасибо им за то, что любят наши сладости и ценят высокое их качество. «АККОНД» прошел долгий путь становления и развития. Но для крупного производства 80-летие — это возраст расцвета сил, который вдохновляет на еще более высокие задачи и победы. Больших планов, новых проектов у нас — на годы вперед. И пусть юбилей станет не только ярким событием, но и мощным импульсом для дальнейшей успешной работы. Желаю всем реализации намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В ассортименте фабрики «АККОНД» более 300 наименований кондитерских изделий.