Когда физик играет на сцене, а гуманитарий конкурирует с нейросетью

Какие направления выбирают абитуриенты

В минувшую пятницу в российских вузах завершился прием документов от абитуриентов, а в воскресенье, 27 июля, высшие учебные заведения опубликовали окончательные конкурсные списки. На этой неделе станет известно, кто прошел на бюджет на приоритетном этапе — по льготам и без вступительных экзаменов. Для всех остальных поступающих судьба бюджетного места определится до 5 августа. В эти напряженные для выпускников и их родителей дни «СЧ» традиционно следит за тем, как продвигается приемная кампания в республике. Вот и на нашей новой встрече с ректором Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андреем Александровым эта тема стала основной. Разговор, впрочем, получился не только об экзаменах, но и о возможностях, которые открывает перед молодыми людьми вуз.

— Андрей Юрьевич, прежде чем мы начнем наш разговор, хочу отметить, что вы — не только дорогой гость нашей редакции, но и наш активный читатель — вы пишете, звоните, когда у нас что-то получается и… когда не получается тоже, что для нас особенно ценно. Большое спасибо вам за такой внимательный взгляд на нашу газету! А теперь — к вопросам. Как вы оцениваете нынешнюю приемную кампанию?

— Каждая приемная кампания не бывает похожа на предыдущую, она не «близнец» прошлогодней. Почему? Жизнь быстро меняется: появляются новые технологии, новые направления деятельности, отрасли, компании. Другие вузы тоже не стоят на месте — они предлагают интересные программы, новые профили.

— Их можно назвать конкурентами?

— В какой-то степени — да. Сегодняшний абитуриент смотрит далеко за пределы региона. И это абсолютно нормально! Мир многолик, возможности очень широкие, и здесь, на этом поле, вуз должен доказать, что он — лучший. Думаю, во многих направлениях нам это удалось, и это признают эксперты. Так, компетенции Чувашского государственного университета в партнерстве с компаниями электротехнического кластера республики (а по направлению релейной защиты, электрических и электронных аппаратов Чувашия является технологическим лидером в стране) соответствуют, а порой даже превосходят зарубежные транснациональные компании. И этот список отраслей, где мы выглядим более чем достойно, можно продолжать. Думаю, что эта некая борьба за абитуриента, способного успешно учиться, будет только нарастать. Конкуренция лишь усилится.

— Интересно, вуз ищет абитуриента или абитуриент — вуз?

— Знаете, пирамидка постепенно переворачивается: вузы во многом становятся похожи на предпринимательские компании, где, как и в реальном секторе экономики, действуют свои законы, в том числе — маркетинг образования. Новые механизмы привлечения способных ребят — не «потемкинские деревни», а реальный крайне важный процесс, формирующий достойный контингент студентов и призванный обеспечить технологическое лидерство региону, где находится данный вуз.

— А абитуриенты, наверное, хотят знать, что они получат «на выходе» — в конце обучения?

— Вполне объяснимое стремление — четко понимать перспективы трудоустройства, возможности открыть собственное дело. Сегодня вместе с нашими партнерами по IT-кластеру мы пытаемся показать абитуриенту честно в цифрах его траекторию развития примерно на 10 лет. В частности, разработали с компанией Keysystems карьерное предложение для выпускников школ. В нем буквально по годам расписана их карьера программиста: от так называемой начальной позиции «джуниор» до высокой «сеньор». Представляете, молодой человек четко понимает, что его ждет с 18 и почти до 30 лет и при этом видит свой потенциальный доход. Я думаю, это здорово. Это дает и абитуриенту, и его родителям ясную картину будущего. И знаете — подход работает! Ребята активно выбирают IT-направление в нашем университете. Среди технических специальностей оно сейчас наиболее востребовано.

— Но ведь самый популярный факультет, если не ошибаюсь, медицинский? Вообще, какие специальности по итогам этой приемной кампании самые популярные?

— Как говорится, цыплят считают по осени, но тенденции очевидны. Вообще, неудивительно, что науки о человеке, особенно медицина, остаются в топе. И это закономерно — человеческий организм, особенно мозг, пожалуй, самая сложная, но крайне интересная система во Вселенной, самая большая ее тайна. Лечебное дело, педиатрия, стоматология традиционно востребованы. Причем многие ребята активно выбирают целевое обучение в сфере здравоохранения — хотят сразу понимать, в какой клинике будут работать. И у нас есть чем гордиться в данном направлении. Ну разве Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования — это не передовое слово в мировой травматологии? Безусловно. Или МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова, где ежегодно делают более 30 тысяч сложнейших высокотехнологичных операций, разве не гордость? И все это — база практики и стажировок наших обучающихся, ребята стремятся туда попасть по целевому приему. Думаю, это очень здорово. Растет интерес к инженерным направлениям. Высочайший спрос, большое уважение к этой профессии. Открытия на стыке наук — это есть у нас в университете.

— С этого направления, собственно говоря, университет и зародился?

— Конечно. Причем сегодня инженеров невозможно представить без серьезных знаний IT. На пять технических факультетов — строительный, электроэнергетический, информационных технологий, факультет радиоэлектроники и автоматики, машиностроительный — в этом году выделено около 830 бюджетных мест. На каждом из них готовят специалистов по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны. Вот и ответ на то, соответствует ли пакет программ Чувашского госуниверситета тем вызовам, которые сегодня стоят перед нашей страной и любым государством мира.

— И главное — по всем этим специальностям выпускники востребованы в республике?

— Более того, «охота» за ними идет со стороны компаний, в том числе госкорпораций со всей России! Разве это не лучшее подтверждение качества подготовки и соответствия не только сегодняшним, но и завтрашним запросам рынка. Вот, например, специалист по кибербезопасности — это профессия будущего. Защищать придется сложные системы: энергетические, транспортные, и наши личные данные. А в Чувашском госуниверситете мы уже готовим таких специалистов.

— Вы правильно заметили: приемная кампания еще продолжается. На какие еще баллы, кроме результатов ЕГЭ, могут рассчитывать абитуриенты?

— Любой вуз может добавить к баллам ЕГЭ до 10 дополнительных. Мы стараемся максимально расширить возможности абитуриентов. Например, за школьную медаль университет дает по максимуму 10 баллов, за диплом с отличием колледжа — тоже 10. За ГТО, победы в конкурсах и университетских олимпиадах, вроде «Надежды электротехники», «Надежды машиностроения» или «Строители будущего» — до 10 баллов. Еще раз обращу внимание на целевой прием — это отдельный конкурс по договорам с предприятиями. Всю информацию можно найти на платформе «Работа России». Кроме того, внеконкурсное зачисление доступно победителям олимпиад из перечня Минобрнауки. А стобалльников и высокобалльников мы поддерживаем повышенной стипендией не только на первом курсе, но и дальше, если студент активно участвует в науке, волонтерстве, спорте или иной общественно полезной деятельности.

— А как вуз поддерживает молодых ученых?

— Для ребят, увлекающихся наукой и исследованиями, есть ряд фондов. Это Фонд поддержки молодежных стартапов, запущен Фонд развития науки, который работает совместно с предприятиями-партнерами, финансирующими исследования по своим кейсам. Есть программы «Кандидат наук» и «Доктор наук» — учебная нагрузка по ним снижена, но в то же время выплачивается повышенный оклад — все, чтобы освободить время для диссертации. Также есть 14 студенческих конструкторских бюро, так называемых СКБ: от химиков до разработчиков беспилотного транспорта. Например, наши машиностроители передали заказчикам две модели беспилотных тракторов, а химики — новую формулу для косметической компании.

— В чем отличие программы бакалавриата и магистратуры в университете по сравнению с другими вузами?

— По всем программам, независимо от их направленности, главный тренд — ориентир на запросы, на конкретные технологии, на партнерство с реальным сектором экономики и социальной сферой — и мы его выдерживаем. Шаг за шагом мы превращали договор о сотрудничестве не просто в бумагу, а в реальные действия. Так, в партнерстве с ведущей электротехнической компанией «ЭКРА» в университете появилась лаборатория — первая в стране электротехническая цифровая подстанция, где можно моделировать хакерские атаки и их отбивать. Причем оснащение — за счет индустриального партнера вуза, а на выходе — суперинженер. Или взять кредитно-финансовое направление. Уже несколько лет в вузе реализуется «Школа ВТБ», где студентам по завершении курса обучения предлагают работу. Думаю, благо для наших бакалавриата, специалитета и магистратуры — в постоянном поиске университетом новых партнерств, возможностей и новых треков взаимодействия.

— А гуманитарное направление? Площадки для обучения филологов, журналистов, юристов, историков в университете меняются на глазах.

— Это заслуга наших активных преподавателей и студентов, они драйверы этих изменений. Благодаря им появился этноцентр «Наследие», а совсем недавно к 80-летию Победы открыли историко-патриотический центр «Наследники Победы». Все экспонаты в нем добыты руками наших поисковиков из отряда «Георгиевская лента» — одного из лидеров поискового движения не только в Поволжье, но и в России. А на юридическом факультете были реконструированы элементы Нюрнбергского процесса в модельном зале суда. И следующие шаги будут направлены на то, чтобы приблизить учебный процесс к лучшим образчикам профессиональной среды, в которой выпускникам предстоит работать. Без высокой планки в вузе сложно будет быстро сориентироваться на практике.

— Студвесна — еще один бренд университета. Как развивается это движение?

— То, что происходило когда-то на сцене главного корпуса университета, и то, что ребята делают сейчас на сцене ДК — конечно, две большие разницы. И дело не в новых технических возможностях или оснащенности. Это некая философия молодежной политики. Для университета суть ее в том, чтобы каждый студент, который придет к нам, помимо обучения получил еще возможность реализовать себя в науке, культуре, спорте, волонтерстве. Дойти до каждого — наш своеобразный девиз. Поэтому во Дворце культуры университета, кстати, его дважды подряд признают лучшим в России, создана 21 студия. В вузе работают 24 спортивные секции: от самбо до чирлидинга, среди последних уже 40 кандидатов в мастера спорта. Многие ребята прежде вообще не имели дело со сценой, но вы знаете, из шести конкурсов «Театральное Приволжье», проводимых полпредством Президента в ПФО, наши театр «Абрикосовый сад» и театр пластики «Кафедра» трижды становились победителями. Это и есть эффект «переопыления»: когда физик играет на сцене, а будущий строитель выигрывает театральный приз. Так формируются новые грани личности нашего выпускника. По-моему, это замечательно.

— Так университет способствует всестороннему раскрытию таланта?

— Совершенно верно. Это кузница талантов, не случайно один из ключевых наших молодежных девизов — «ЧГУ — место, где кипит жизнь». Во-первых, у молодого человека вполне обоснованно растет самооценка, а во-вторых, наш выпускник становится более интересным и востребованным в обществе. Согласитесь: студенчество — твой задел на всю жизнь, то, что будет в дальнейшем работать на тебя десятилетиями.

— Не могу обойти тему общежитий. Знаю, что университет этому вопросу уделяет огромное внимание.

— Действительно, тема общежитий — одна из ключевых. Я сам жил в общежитии и с удовольствием вспоминаю то время: было и дружно, и по-человечески тепло. За счет федеральных средств, выделенных по нацпроектам, нам удалось реконструировать два старейших общежития университета — № 2 и № 3. Здания преобразились, и теперь студенты живут в самых современных условиях — отзывы у ребят хорошие. Подмечено, что успеваемость иногородних студентов, проживающих в общежитиях, выше, чем тех, кто проживает на съемных квартирах. А по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева сегодня разрабатывается проект университетского межвузовского кампуса мирового уровня. В его разработке принимают участие наши индустриальные партнеры, в концепцию кампуса включены благоустроенные общежития гостиничного типа. Считаю, это правильное решение, которое привлечет в республику еще больше молодежи. В таких условиях, вероятно, им не придет мысль покидать Чувашию.

— Как маркер привлекательности вуза — рейтинг. Все равно абитуриенты и родители их просматривают. Согласны ли вы, что это своего рода мерило университета?

— Рейтинг — отнюдь не догма. Если честно, мы ими специально не занимаемся. Тем не менее входим в топ-100 Национального агрегированного рейтинга, а в федеральной программе университетского академического лидерства «Приоритет–2030» включены в число 130 ведущих университетов из более чем 1200 российских вузов. Кроме того, входим в десятку крупнейших вузов ПФО. Но главное — не цифры, а реальные возможности для будущих студентов. Ждем абитуриентов не только из Чувашии, но и из других регионов страны. Уверен, многие из них продолжат работу в республике и внесут свой весомый вклад в ее развитие.

— Спасибо за беседу! Университету — процветания, абитуриентам — верного выбора.

— Спасибо!

Посмотреть запись можно в группе ЧГУ имени И.Н. Ульянова ВКонтакте. Фото Максима Васильева