О дружбе большой, о службе морской

Как мечтали парни в 40-е годы прошлого века быть моряками, носить тельняшку, матроску цвета моря и белоснежную бескозырку! Каждый стремился совершить подвиг! Вот как эти молодые моряки на фотоснимке победного 1945 года.

Крепкий и плечистый парень слева — Геннадий Мазов из Чувашии. Родился он в 1922 году в деревне Новые Мураты Комсомольского района республики. В сентябре 1941 года был призван районным военкоматом Чувашской АССР в качестве старшего краснофлотца 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Уже в октябре 19-летний Геннадий встал в число защитников героического Севастополя. А 21 ноября получил тяжелое ранение. Лечение проходил в Грузии в эвакогоспитале № 2470. В строй вернулся только в июне 1942 года. Через год продолжил службу в отдельном батальоне охраны Наркомата ВМФ. А 24 июня 1945 года в одном ряду с лучшими советскими моряками маршировал по брусчатке Красной площади в Москве в составе легендарного парада в честь окончания войны.

В 1945 году Геннадий Прокопьевич был награжден медалями «За оборону Севастополя», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 1985-м — орденом Отечественной войны II степени. Вернувшись домой, он включился в мирный труд на благо Родины.

В советском фильме «Парень из нашего города», вышедшем на экраны в 1942 году, друг главного героя говорит: «А знаешь, Сережа, все-таки здорово это придумано, дорогой, что будут ставить бюст героя там, где он родился. В том городишке, где играл в «казаки-разбойники» и гонял голубей, стоит твой бронзовый бюст, и все мальчишки города хотят быть похожими на тебя. Они проходят мимо твоего бюста и говорят: «Это же — парень из нашего города!» А про себя думают: «А чем мы хуже?»

Ничем не хуже и наши ребята! Все земляки-краснофлотцы (а их ведь немало!) — участники Великой Отечественной войны достойны увековечения памяти на родной земле. Это может быть и памятная доска с именами, мурал, обелиск, аллея и любой другой вариант.

Отважные и добрые парни есть и в наше время. Своим мужеством, преданностью Отечеству, присяге, военному братству они пробуждают чувство гордости за нашу славную Родину.

P.S. Фотодокументы о герое Геннадии Прокопьевиче Мазове хранятся в Государственном историческом архиве Чувашской Республики, входят в состав документального наследия Владимира Михайловича Бурмистрова (Ф.Р-3052), участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., заслуженного учителя Чувашской АССР, и находятся на стадии научного описания.

Оксана Александрова

Мазов Геннадий Прокопьевич (слева) с сослуживцем. 1945 г. ГИА ЧР. Ф.Р-3052.