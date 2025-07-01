Вода не терпит халатности — ни на водоемах, ни в жилых домах

Безопасность на воде, исполнение республиканского бюджета за первое полугодие и ситуация с горячим водоснабжением в Чебоксарах — эти и другие важные темы определили повестку еженедельной планерки в Доме Правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

«Купаться запрещено»

Летом в жару тянет поближе к водоемам. Однако не всегда отдых у реки или пруда беззаботен. Порой беспечность и игнорирование элементарных правил безопасности оборачиваются трагедией. Чтобы уменьшить риски, в республике ведется большая профилактическая работа. О ее результатах доложил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов.

По словам руководителя ведомства, на пляжах республики усилены меры безопасности. В частности, увеличено количество спасателей, особенно в выходные дни и в часы пик. Сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы ежедневно несут дежурства и патрулируют акватории водоемов, в том числе там, где нет оборудованных для купания мест. На берегах установлены дополнительные знаки безопасности, баннеры и аншлаги «Купаться запрещено!». А на одном из опасных участков в Чебоксарах, где водолазы при обследовании дна Волги выявили резкий обрыв глубиной до 6 метров, вдоль берега появилось дополнительное ограждение.

Выходят в рейды на пляжи и ответственные должностные лица органов власти. Они проводят ежедневные инструктажи с работниками, обеспечивающими безопасность, и напоминают отдыхающим о правилах поведения на воде. Всего, как было отмечено на планерке, в республике к началу купального сезона подготовлено 8 пляжей и 121 место для отдыха у воды.

В результате усиления профилактических мер в Чувашии удалось почти в два раза сократить количество происшествий на водоемах. Так, по словам Сергея Павлова, с начала купального сезона произошло 13 несчастных случаев, это на 45,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество погибших также снизилось почти в два раза. В числе основных причин происшествий на воде специалисты называют употребление алкоголя, а трагедии с детьми случаются по недосмотру взрослых: дети находились одни у воды и купались без ведома родителей.

При этом спасателям Чувашской республиканской поисково-спасательной службы с начала купального сезона удалось спасти 16 человек, в том числе одного ребенка. Всего за 2025 год статистика насчитывает 45 спасенных. «Важно сохранить положительную динамику, которой нам удалось добиться. Мы должны стремиться к нулевым показателям смертности из-за происшествий на воде. Речь идет о сохранении жизней, поэтому прошу постоянно держать во внимании данное направление», — поставил задачу Глава Чувашии Олег Николаев. Совместная профилактическая работа органов власти, сотрудников образовательных организаций и компетентных ведомств по воспитанию культуры безопасного поведения на воде, особенно среди детей, будет продолжена.

В числе лидеров Приволжья

Чувашия вошла в пятерку лучших регионов ПФО по индексу промышленного производства. Вместе с республикой в топ-5 оказались также Удмуртия, Татарстан, Ульяновская и Нижегородская области.

Как рассказал на правительственной планерке исполняющий обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Бельцов, в социально-экономическом развитии республики в первом полугодии 2025 года заметен рост объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и ввода в действие жилых домов. В регионе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, а уровень официально зарегистрированной безработицы составляет минимальные 0,4%.

Промышленное производство в Чувашии, по предварительным данным, выросло на 2%, обрабатывающие производства — на 4%. Наибольший скачок показали компании по выпуску компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химии.

В аграрном секторе также наблюдается положительная динамика. Так, объем сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий в первом полугодии увеличился на 5%. На 3,4% больше произведено молока, на 11,2% — мяса, а производство яиц по сравнению с первым полугодием 2024 года увеличилось более чем на треть.

«Мы ожидали достаточно напряженный год, который потребует от нас максимальной собранности, чтобы достичь поставленных целей и создать задел на будущее. Поэтому я прошу в таком ключе работать и дальше, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы», — прокомментировал достигнутые показатели Глава Чувашии Олег Николаев.

Главное в бюджете — люди

Говоря об исполнении бюджета республики за первое полугодие, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков заметил, что в приоритете бюджетного процесса в Чувашии — финансирование социальной политики. Расходы по этому направлению выросли значительно, в 1,6 раза.

«Среди отраслей социально-культурной сферы наибольший рост — на 5,6 млрд рублей, или в 1,6 раза, — отмечается по линии социальной политики. В основном это произошло за счет увеличения объемов господдержки участников специальной военной операции и членов их семей. На 1 июля текущего года на данное направление выделено уже 4,2 млрд рублей», — уточнил руководитель Минфина Чувашии.

Он также отметил, что на единовременные денежные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита из бюджета направлено 500 млн рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 667,8 млн рублей. Расходы на оказание финансовой помощи жителям Чувашии в виде заключения социальных контрактов составили 710,6 млн рублей.

В целом на социально-культурную сферу в первом полугодии текущего года направлено 37,7 млрд рублей, что на 19,9% больше, чем годом ранее. Так, расходы на образование составили 16,3 млрд рублей, социальную политику — 15,6 млрд рублей, здравоохранение — 3,2 млрд рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 1 июля 2025 года составил 49,2 млрд рублей, с ростом на 13,4%.

Что касается доходов бюджета, то на 1 июля они поступили в сумме 48,7 млрд рублей, в том числе собственные доходы составили 31,1 млрд рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2024 года на 2,7%.

На 9,7% выросли поступления по налогу на доходы физических лиц, на 13,4% — по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, на 2,3% — по налогу на имущество организаций. А наибольший рост показателей зафиксирован по налогу на профессиональный доход — в 1,6 раза и неналоговым доходам — в 1,8 раза.

Комментируя государственный долг Чувашии, который на 1 июля 2025 года составил 16,2 млрд рублей, Михаил Ноздряков напомнил, что федеральное правительство совместно с регионами ведет работу по реализации поручения Президента России по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

«По Чувашской Республике сумма долга к списанию составляет 5,8 млрд рублей, в том числе по расходам 2024 года — 2,8 млрд рублей. Соответствующая заявка нами своевременно подготовлена и в установленном порядке направлена в Минфин России. По информации Федерального казначейства, проверка достоверности указанных в нашей заявке данных завершена и подтверждена. Значит, средства в этом году будут списаны. В ближайшие две недели планируем направить еще одну заявку на оставшуюся сумму по расходам 2025 года. Хотя срок ее представления — 1 октября, мы решили не затягивать и подать документы уже сейчас», — пояснил министр финансов Михаил Ноздряков.

Но осадочек остался

Тема отсутствия горячей воды в некоторых домах Чебоксар вот уже несколько недель не сходит с повестки, вновь подняли ее в Доме Правительства и в минувший понедельник.

На планерке доложили, что после окончания гидравлических испытаний тепловых сетей в новоюжном районе Чебоксар без воды оставались 94 дома. Как заверил на совещании у Главы Чувашии директор филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков, сейчас горячая вода подана во все 94 многоквартирных дома, в 12 — по временной схеме, так как там завершаются ремонтные работы.

«Да, гидравлические испытания — обязательная мера для уверенной и спокойной зимы. В холодное время года аварии чреваты отключением не только горячей воды, но и тепла в квартирах. Но любое затягивание устранения последствий считаю неприемлемым», — высказал свою позицию Глава Чувашии Олег Николаев.

Для того, чтобы горячая вода быстрее появилась в домах, пришлось привлечь дополнительную технику и специалистов, работы шли круглосуточно, но ситуация оказалась сложнее, чем предполагалось. Всем жильцам за задержку подачи горячей воды будет сделан перерасчет — проконтролировать каждый случай Олег Николаев поручил Госжилинспекции Чувашии. Также Глава Чувашии потребовал, чтобы следующие плановые отключения воды и нештатные ситуации сопровождались своевременным оповещением, четким графиком и понятными объяснениями для жителей. С нарушениями и халатностью будут разбираться отдельно. «Работа всех ответственных служб и подрядчиков должна быть максимально открытой и выстроенной заранее», — сказал Олег Николаев.