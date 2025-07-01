Оксана Лут: Чувашия — опорный регион для роста АПК

Рабочая поездка главы Минсельхоза России включила насыщенную программу: от открытия агромаркета «Пехет» до посещения предприятий и научных лабораторий. Чувашия показала себя как регион с потенциалом и системным подходом.

Для агропромышленного комплекса Чувашии это был действительно большой день. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут прибыла в республику, чтобы познакомиться с ключевыми проектами региона, поддержать важные инициативы и лично оценить уровень развития отрасли. Визит начался с самого главного — с людей. Семнадцать аграриев получили из рук руководителя федерального ведомства заслуженные награды за вклад в развитие сельского хозяйства. Это признание труда тех, кто в буквальном смысле кормит страну.

Фундамент устойчивого развития: инфраструктура и кадры

Особое внимание в ходе визита уделили программе «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой за последние три года в регионе построены три современных образовательных учреждения. В селе Чурачики Цивильского округа возведена школа на 375 мест, аналогичное учреждение появилось в Мариинском Посаде, а в Янгличах Канашского округа создан образовательный комплекс на 165 учебных мест с дошкольными группами. Общий объем инвестиций в эти объекты превысил 1,2 миллиарда рублей, причем значительная часть средств — около 70% — была привлечена из федерального бюджета.

«Мы не просто используем федеральную программу, но и дополняем ее нашей собственной инициативой «Ниме — Народный бюджет», — подчеркнул Олег Николаев. — За пять лет реализовано 5218 локальных проектов на сумму более 5 миллиардов рублей, в текущем году идет реализация еще 1555 инициатив».

Такой подход позволяет не просто строить отдельные объекты, но и комплексно преобразовывать сельские территории, создавая комфортные условия для жизни и работы.

Хмелеводство: сохранение традиций и технологический прорыв

Чувашия подтвердила статус безусловного лидера российского хмелеводства, обеспечивая более 50% всего объема производства этой культуры в стране. В Вурнарском муниципальном округе, который дает 44,8% республиканского хмеля, активно развивается проект компании «Балтика». Уже плодоносят 18 гектаров из 22 заложенных плантаций, ведется закладка новых участков на 38 гектарах. К концу года общая площадь хмельников достигнет 60 гектаров, а в перспективе — 134 гектаров.

Центр компетенций «Чувашия — центр производства хмеля» при Чувашском ГАУ представил уникальные разработки. Особого внимания заслуживает первая в России методика фитосанитарного мониторинга заболеваний хмеля, позволяющая оперативно выявлять 15 различных болезней культуры. Успешно освоена технология производства оздоровленного посадочного материала методом in-vitro с объемом до 50 тысяч саженцев в год. Селекционерами выведено два новых горько-ароматических сорта — «Сувар» и «Ароматный», которые уже включены в «золотую коллекцию», входящую в тройку лучших мировых собраний.

«Когда фестиваль «Зеленое золото России» только начинался, в регионе было всего шесть производителей хмеля, сейчас их уже десять», — констатировал премьер-министр республики Сергей Артамонов, отмечая устойчивую положительную динамику отрасли.

Животноводство: генетика и эффективность

Особое место в программе визита занял II Общероссийский аукцион племенных животных на базе хозяйства «ЧебоМилк», собравший более 130 специалистов из 15 регионов страны. На торгах было представлено 29 лотов, включая телок с высокими индексами племенной ценности и бычков от высокопродуктивных родителей. По мнению экспертов, по тому, как прошли торги, можно судить о высоком доверии профессионального сообщества к чувашской племенной базе.

Цифра 530 тысяч рублей заплатил покупатель самого дорогого быка-производителя на аукционе племенных животных

«Мы целенаправленно повышаем долю племенного скота — с 42% до 49% за последние годы, закупили более 1600 голов КРС и около 600 овец», — отметил Олег Николаев. Эти усилия уже дали конкретные результаты: надой на корову достиг 8 тысяч кг, что на 30,7% выше показателей пятилетней давности. Поволжский центр трансплантации эмбрионов, работающий на базе «ЧебоМилк», обеспечивает технологический прорыв в селекционной работе.

ОКСАНА ЛУТ,

министр сельского хозяйства Российской Федерации: «В следующем году совместно с регионом под эгидой Министерства сельского хозяйства России попробуем привлечь максимальное количество заинтересованных племенных хозяйств, чтобы увидеть новых животных с хорошей оценкой. Я надеюсь, что к следующему году мы дополним эту оценку всероссийским индексом племенной ценности. Это будет хорошим стартом для проведения постоянных ежегодных аукционов по племенным животным».

Перспективы и планы

На рабочей встрече министра и Главы региона обсуждались стратегические направления развития АПК до 2030 года. В их числе — увеличение надоев до 10 тонн на корову, дальнейшее расширение площадей хмельников, развитие органического земледелия и подготовка кадров через сеть агротехнологических классов. Особое внимание уделяется проекту создания университетского кампуса, который должен стать центром аграрной науки и образования.

Визит министра сельского хозяйства России не просто подтвердил успехи Чувашии, но и обозначил новые горизонты для развития агропромышленного комплекса региона. Здесь есть наука, производство, кадры, а главное — люди, которые любят свою землю и знают, как с ней работать. Системный подход, сочетающий федеральную поддержку, региональные инициативы и научные разработки, позволяет республике не только обеспечивать продовольственную безопасность страны, но и задавать новые стандарты. Чувашия готова делиться опытом, масштабировать успешные решения и быть опорным регионом в развитии АПК страны.