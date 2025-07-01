Богат наш край — что хочешь, выбирай

В путешествие человек собирается в первую очередь за яркими впечатлениями, новыми эмоциями и знаниями. И Чувашии есть что показать гостям.

Чебоксары: сердце республики

Столица республики с радостью представит свой исторический центр. Прогулку можно начать прямо с пешеходного бульвара, названного в честь купца Прокопия Ефремова — мецената XIX века, многое сделавшего для развития и благоустройства Чебоксар. Говорят, что налоги этого делового и уважаемого человека составляли половину городской казны, а особняки семейства и сейчас украшают местную архитектуру. В одном из них, кстати, размещается Чувашский национальный музей — отдельная, очень интересная тема для туристов. На этом чебоксарском «Арбате» много символизма. Не забудьте приложить ладонь к мерцающему таганаиту — камень привлечет к вам удачу и исполнит желания. Обязательно присядьте на знаменитый стул — один из двенадцати — в компании Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. И поздоровайтесь с Маленьким принцем. Отменные получаются фотки возле этих скульптур.

Улица выведет на Красную площадь, откуда открываются невероятно красивые виды на Чебоксарский залив. Его место определилось еще при строительстве ГЭС, но полностью чаша заполнилась водой лишь в 2000 году. А затем стало оформляться окружающее пространство с набережными и парками, храмами и сохранившимися старыми улочками, с 48-метровым монументом Матери-Покровительнице и архитектурными образцами разных стилей. Сегодня это место просто магнит для горожан.

В этом году здесь появилась новая достопримечательность — Музей Вышитой карты России. Сборное полотно нашей страны — экспонат уникальный в полном смысле этого слова. Более двухсот мастериц с иголкой в руках создавали яркие фрагменты, отображая колорит своих регионов. Так сложился неповторимый образ нашей Родины. Более пятидесяти разных швов и техник, свыше полутора миллионов стежков — можно в подробностях рассмотреть не только карту, но и отдельные ее составляющие, восхитившись многообразием традиций и талантов.

Исторические сокровища Чувашии

Ну а вечером прогуляйтесь над заливом по самому длинному световому мосту России в 320 метров. В сияющих арках — 9 километров гирлянд, или 72156 лампочек. Так и выйдете к Западному косогору. Любителям истории точно надо на этот древний склон, с которого, собственно, и начался наш город. В Чебоксарах сохранилась и действует первая городская церковь — Введенский собор. Начало ему положил указ Ивана Грозного. Несколько веков назад сюда тоже приходили люди со своими чаяниями и надеждами, как сегодня приходим мы, — приложи руку к стене и почувствуй. Это живой архитектурный пример связи поколений.

Каменный храм, который мы видим, возведен в середине XVII столетия, а до этого церковь была деревянной. От собора прямо-таки веет стариной — до наших дней дошли и его внутренние интерьеры с иконостасом и фресками XVII—XIX веков. В историческом центре Чебоксар много храмов, среди них и Свято-Троицкий монастырь XVI столетия. А Московская набережная — яркий пример современного благоустройства.

Интересных объектов в Чебоксарах много, в городе стоит задержаться на несколько дней. Среди многочисленных музеев есть и промышленный. Это научно-технический музей истории трактора — единственный в России. В нем более 50 экспонатов — от отечественных машин, на которых еще знаменитая Паша Ангелина ездила, до более современных моделей. И да — обязательно стоит побывать в Заволжье с его целебным сосновым воздухом и здравницами.

Малые города — большая история

Города и села Чувашии тоже могут предложить насыщенную повестку путешествий, ориентированную на самые разные предпочтения. В когда-то купеческом Мариинском Посаде, стоящем над Волгой, обновила свой облик старинная Государева гора. Так ее назвали неслучайно. С этой высоты любовалась красотами сама императрица Екатерина?II. И потеряла здесь во время грандиозного обеда свою золотую ложечку. Пока никто не нашел. В помощь туристам — новая крутая лестница, на маршах которой оборудованы места отдыха.

Живописные волжские панорамы открываются и с мыса «Птичий полет» в Козловском округе. Это одна из самых высоких точек республики. Обзор в ясный день — на десятки километров, можно увидеть сразу три реки — Волгу, Аниш и Илеть. На смотровой площадке установлены видовые качели, на которых можно поймать ветер.

Природные богатства и этнография

Древний Алатырь, как и Чебоксары, был основан как форпост Московского государства — по указу Ивана Грозного. Он сохранил очарование малых городов. Среди многочисленных храмов особенно выделяется архитектурный комплекс Свято-Троицкого монастыря — его необычная 82-метровая колокольня с часами, напоминающая башню Московского Кремля, видна практически из любого уголка города. А если доведется на нее подниматься, наберитесь мужества — пол между маршами лестницы-спирали прозрачный. Боитесь высоты — не смотрите вниз. А когда спуститесь, загляните в Музей русской провинции — многому удивитесь и узнаете рецепт алатырского калача.

Будете в поселке Ибреси — сходите в местный этнографический музей. Это станет путешествием на двести лет назад. Здесь аутентичная атмосфера и большая коллекция историко-культурных экспонатов, в том числе оригинальные архитектурные строения чувашей — усадьбы, мельницы, амбары, колодцы. А в Чебоксарском округе гостей обязательно пригласят в музей «Бичурин и современность». Он посвящен нашему земляку — другу Пушкина, востоковеду, синологу.

Поклонников экологического туризма готовы принять красивые природные места Чувашии. Например, в национальном парке «Ч?ваш в?рман?» для туристов оборудовано несколько троп. А еще на его территории расположены стоянки древних людей, старинные рудники и засечная черта для обороны от кочевников, созданная несколько веков назад.

И напоследок — о водных источниках. Среди адресов подскажем два. Это Байдеряковский родник в Яльчикском округе, известный с незапамятных времен. Местность живописная — с разными плодовыми деревьями и даже маньчжурским орехом, а в небольшом здании над родником спрятана сложная водопроводная система. Есть в Чувашии и водопад — «Серебряный каскад» в Моргаушском округе. Подземные воды причудливыми нитями бегут по уступам камней, напоминая о красоте и привлекательности нашего края.