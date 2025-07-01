«Мы радовались уже тому, что не слышно раскатов орудий»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Федор Довгаль с дочерьми Светланой и Людмилой в доме отдыха «Ильинка».

Когда в «СЧ» только стартовал проект «Дети войны», один из первых материалов рубрики мы посвятили ветерану Чебоксарского электроаппаратного завода Александру Гальперину. Напомним, его отец Савелий Хонович с семьей приехал в столицу Чувашии из Харькова осенью 1941 года — следом за эшелонами с оборудованием электромеханического завода, эвакуированного в тыловой регион страны. На базе его цехов, а также производства завода «Электрик», перевезенного в Чебоксары из Ленинграда, и было построено предприятие, которое ныне все знают как ЧЭАЗ. Сошли с поезда холодной осенью 41-го и харьковчане Федор и София Довгаль с двумя дочурками — шестилетней Светой и трехлетней Людой. Как и Гальперины, они обрели здесь вторую родину…

Заводские коттеджи

За старыми трехэтажками проспекта Ленина, что напротив гостиницы «Чувашия», ныне скрывается небольшая улица Харьковская. Нетрудно догадаться, что названа она в честь эвакуированного в Чебоксары Харьковского электромеханического завода и его коллектива. В послевоенное время для руководящего состава предприятия и передовиков производства тут были построены одноэтажные коттеджи, на две семьи каждый. Те дома стоят там до сих пор.

И хотя вокруг того пятачка давно выросли высокие многоквартирные дома, он продолжает жить в каком-то своем особенном мире. А как живописны Харьковская, а чуть ниже и ее «соседка» Электрозаводская весной и летом! Бывшие заводские коттеджи словно спрятались на этом «островке» от городской суеты в цветущих палисадниках и благоухающих садах. Кстати, в одном из тех домов ныне проживает самая младшая представительница семьи Довгаль — Людмила Федоровна Осина (по мужу). Совсем недавно уроженке Харькова исполнилось 87 лет.

Уроженка Харькова, а ныне жительница Чебоксар Людмила Федоровна Осина (в девичестве Довгаль) нисколько не жалеет, что волею судьбы оказалась в Чувашии. Здесь она обрела вторую родину.

Хозяйка дома, ее сын Алексей и его супруга Марина встретили корреспондентов «СЧ» радушно: усадили пить чай из самовара на летней веранде под сенью садовых деревьев. За неспешным разговором потчевали нас свежей вишней, черной малиной и перетертой с сахаром клубникой.

«Даже не представляю, как бы я сейчас жила в Харькове или в Казани, где мне довелось учиться в молодости. Все же я рада, что осталась в Чебоксарах», — призналась Людмила Федоровна, обведя взглядом свой любимый сад и дом, где прошли счастливые годы жизни…

Пришлось спать в корыте

«Мой папа Федор Степанович родился в 1905 году в окрестностях Винницы, — начала свой рассказ ветеран труда. — Это рядом с Польшей, поэтому он прекрасно знал польский язык. После окончания армейской службы не стал возвращаться домой, потому что там не было работы. Поехал в Харьков, устроился на электромеханический завод (ХЭМЗ) слесарем-сборщиком, стал настоящим профессионалом. Потом познакомился с мамой — Софьей Акимовной. Она была моложе его на 12 лет, работала поваром».

Когда началась война, Федор Довгаль хотел пойти на фронт добровольцем, но его уговорили остаться — пришло известие, что завод эвакуируют в тыл и рабочие руки будут очень нужны. Словом, пришлось ему бороться с врагом на трудовом фронте.

Людмила Осина почти не помнит, как проходила эвакуация, ведь она была совсем маленькой. Но мама и сестра Светлана когда-то рассказывали ей, что дорога в Чебоксары была очень трудной и долгой. Пассажиров везли в товарняках. Трехлетняя Люда спала в корыте. Не раз эшелоны с людьми атаковали немецкие самолеты. Тогда поезд останавливался, и эвакуированные бежали в лес. По рассказам нашей героини, все были в ужасном состоянии — голодные, изнуренные, больные, а кто-то не пережил той поездки.

Когда харьковчане прибыли в Чебоксары, шел снег. Взрослые разгружали вагоны, оборудование и материалы сразу везли к месту строительства завода на больших деревенских санях через два оврага. «Ну а мы с сестрой были маленькие, не понимали всех тягот, ужасов войны. Радовались уже тому, что вокруг не слышно раскатов орудий», — сказала Людмила Федоровна.

Мастер «морского» участка

Эвакуированных расселили в общежитиях пединститута на улице Кооперативной. На две семьи выделялась всего одна комната в 20 кв. метров. Конечно, в таких стесненных условиях жить было нелегко, но новоселы не жаловались, ставили перегородки.

«Нас поселили с тетей Тоней и дядей Сашей Комаровскими. Посередине комнаты стоял стол, возле стен — кровати, вот и вся обстановка», — перечислила Осина. Она росла маленькой, худенькой и болезненной девочкой, стояла на учете в туберкулезном диспансере. Поэтому Софья Акимовна отпустила младшую дочь в школу только с восьми лет.

«Любимым детским лакомством того времени была краюшка черного хлеба, посыпанная солью или сахаром. Мы еще хвалились, у кого бутерброд вкуснее, да снимали пробу», — улыбнувшись, припомнила ветеран труда. Позднее недалеко от завода обустроили детский сад.

«Родители шли на смену, а мы в садик, — продолжила наша собеседница. — Иногда оставались там с ночевкой. Мама в заводской столовой работала, а папа трудился на заводе по 12 часов, был мастером, потом начальником цеха. Его участок называли «морским», видимо, цех выпускал какие-то комплектующие для военно-морской техники. Тогда все было очень секретно».

Кстати, Федора Степановича наградили орденом Трудового Красного Знамени. А чэазовцы всегда с теплотой отзывались о передовике производства. В одном из номеров за 2021 год заводская газета «Электрик» рассказывала о ветеране труда Ираиде Шапошниковой. Она пришла работать на аппаратный в годы войны еще совсем молодой девушкой. Нагрузка была такая, что от усталости падала в обморок, к тому же недоедала. Как-то совершенно обессиленную ее отправили на больничный. После возвращения Шапошниковой на работу мастер Довгаль подозвал ее к себе и по-отечески объяснил, что в ящике его стола всегда будет лежать резервная «хлебная» карточка, которую, она, не стесняясь, может брать, чтобы больше не голодать.

Начальник «морского» участка на ЧЭАЗ Федор Довгаль был отличным наставником для рабочей молодежи. На этом снимке его внимательно слушает Ираида Шапошникова — та самая, для которой он хранил в ящике своего стола резервную «хлебную» карточку.

В гараже стояли танки

При этом сам Федор Степанович и его домочадцы всегда довольствовались малым. «Нашими витаминами в голодную военную и послевоенную пору была всякая съедобная травка. Любили розовый клевер, он у нас назывался «красной кашкой», выдернешь из цветка несколько лепестков — да на зуб, и так сладко было! Еще лакомились калачиками, это такие круглые плоды просвирника», — поведала Людмила Осина.

Рассказала, что каждая семья тогда старалась держать хоть какую-то скотину — у кого были козы, у кого куры или гуси. Супруги Довгаль держали поросенка Борьку. По словам Людмилы Федоровны, жил он в сараюшке во дворе. Ведь эвакуированным выделялись небольшие хозяйственные постройки. По их крышам и бегала с утра до вечера детвора. Еще припомнила, как дети тайком пробирались на территорию заводского гаража. Там на ремонте стояли танки. Пока никто не видел, ребятня лазила по технике и играла в войнушку.

А вот как люди встречали Победу, Людмила Федоровна, к сожалению, не помнит. Возможно, потому что в очередной раз лежала в больнице. В 1946 году она пошла в первый класс. Сначала училась в школе для девочек. Учебное заведение находилось на Ленинградской улице, чуть ниже нынешнего Дома Советов. Потом недалеко от «первой площадки» ЧЭАЗ построили школу № 22. Там мальчишки и девчонки учились вместе.

Большое внимание, по словам Осиной, тогда уделялось спортивной подготовке молодежи. Несмотря на то что в юности она была худенькой и часто болела, все равно занималась волейболом, а зимой каталась на коньках.

Дорога домой

После окончания войны семья Довгаль, конечно, думала о том, чтобы вернуться в Харьков, но так и не решилась. Хотя на «разведку» они все же съездили на родину и даже погостили немного у родственников, так как в их квартиру давно заселили других жильцов. Но очень быстро стали скучать по Чебоксарам, быстроходной Волге, ее живописным берегам. Еще одну попытку вернуться в Харьков Людмила Федоровна сделала сразу после окончания школы — пробовала поступить в местный политехнический институт, но не набрала нужных баллов.

Вернулась в Чувашию, устроилась на электроаппаратный завод копировщицей и проработала там два года. А тогда было правило: работники со стажем не менее двух лет могли направляться на учебу в высшие учебные заведения. Так Людмила Довгаль, успешно сдав экзамены, поступила на приборостроительный факультет Казанского авиационного института. Во время подработки на кафедре металловедения девушка познакомилась с молодым парнем с факультета «Авиационные двигатели» Евгением Осиным, он потом и переманил ее туда.

«Женя привлек меня тем, что, несмотря ни на какие трудности, сам всего добился в жизни. Он тоже был из нашего поколения — детей войны. Его мать работала в школьной библиотеке и одна воспитывала пятерых детей, а отец погиб на фронте 10 августа 1943 года. Кстати, в тот же день спустя двадцать один год у нас с Женей родился сын, и мы назвали его в честь деда — Алексей», — сообщила Осина.

Бракосочетание было скромным. Людмила Федоровна сама сшила себе свадебное платье. После окончания вуза молодожены вернулись в Чебоксары. Федор Степанович предложил им устроиться во Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения (ВНИИР). Молодых специалистов туда охотно и приняли: Евгений стал работать технологом, Людмила — инженером-конструктором…

День начинается с просмотра газеты

Во ВНИИРе Людмила Федоровна проработала до самой пенсии, стала специалистом высшей категории, в аппаратном отделе разрабатывала реле на герконах, в конструкторском бюро проектировала штампы, пресс-формы, разные приборы. Выйдя на заслуженный отдых, ветеран труда занялась делами, на которые раньше из-за работы просто не хватало времени, — окунулась в домашний быт, стала шить, вышивать, облагораживать свой сад и огород.

Теперь в силу возраста и хрупкого здоровья Людмила Федоровна уже не может уделять столько времени уходу за зелеными насаждениями своего участка, к тому же главного ее помощника и спутника жизни — Евгения Алексеевича уже давно нет. Но за родительским домом с неменьшей любовью и заботой ухаживают дети. Так что сад по-прежнему цветет и дает плоды. Людмилу Федоровну нередко навещают внучка и правнук. Вот и мы, корреспонденты, заглядываем в гости, чтобы расспросить ее о былом.

Кстати, хозяйка дома — интересная собеседница. Сохранять ясный ум и прекрасную память, а также быть в курсе самых последних событий ей помогает чтение. Почти всегда свой день она начинает с просмотра свежей прессы…

«Несмотря на лишения, которые нам пришлось пережить в годы войны, мы старались хорошо учиться. Трудились по примеру своих родителей. И как бы трудно ни было, никогда не впадали в отчаяние, ведь самое главное, что здесь, в Чебоксарах, над нами было мирное небо», — поделилась мыслями Людмила Федоровна. Она призналась, что ей нравится наблюдать, как растет и хорошеет сейчас любимый город. «Считаю, что нам повезло», — сказала она.

КСТАТИ
Всего за годы Великой Отечественной войны Чувашия приняла 70 тыс. эвакуированных граждан, в том числе около 30 тыс. детей. В республику также эвакуировали 28 предприятий. Почти половина была размещена в Чебоксарах, самые крупные — электромеханический завод из Харькова и «Электрик» из Ленинграда.
МЕЖДУ ТЕМ

А по соседству жила жена поэта

Улица Кооперативная получила свое название от жилищного акционерно-кооперативного товарищества, которое на этих землях строило дома. В народе их так и называли — «жактовские». Начинается улица от самого первого в республике стадиона, построенного в 1926 году. Зимой здесь заливали каток, на котором, по рассказам чебоксарки Людмилы Осиной, каталась местная детвора — в основном дети заводчан, эвакуированных в Чебоксары из Харькова и Ленинграда. Прежде чем стать «Энергией», стадион сменил несколько названий: «Темп», «Сталинец», «Молния», «Труд».

В жактовских домах и размещались общежития пединститута, куда в годы войны заселили эвакуированных. Кстати, в доме № 10 на улице Кооперативной с 1955 по 1958 год жила вдова репрессированного поэта Осипа Мандельштама — Надежда Яковлевна.
Она преподавала в пединституте. Вот как вспоминала она об этом времени: «…я жила в черном и грязном бараке, где разместилось общежитие преподавателей Чебоксарского пединститута. Всюду стоял смрад и керосиновая копоть. В моей комнате было холодно, как на дворе: одно из бревен второго этажа оборвалось и повисло наружу, грозя обвалиться на головы играющих детей. Ветер, пахнущий талым снегом, свободно гулял по комнате…» Здесь же, в Чебоксарах, она получила известие о реабилитации мужа.

 

Фото автора и из семейного архива

Опубликовано: 22 июля 2025 г.


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