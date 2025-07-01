«Мы радовались уже тому, что не слышно раскатов орудий»

Когда в «СЧ» только стартовал проект «Дети войны», один из первых материалов рубрики мы посвятили ветерану Чебоксарского электроаппаратного завода Александру Гальперину. Напомним, его отец Савелий Хонович с семьей приехал в столицу Чувашии из Харькова осенью 1941 года — следом за эшелонами с оборудованием электромеханического завода, эвакуированного в тыловой регион страны. На базе его цехов, а также производства завода «Электрик», перевезенного в Чебоксары из Ленинграда, и было построено предприятие, которое ныне все знают как ЧЭАЗ. Сошли с поезда холодной осенью 41-го и харьковчане Федор и София Довгаль с двумя дочурками — шестилетней Светой и трехлетней Людой. Как и Гальперины, они обрели здесь вторую родину…

Заводские коттеджи

За старыми трехэтажками проспекта Ленина, что напротив гостиницы «Чувашия», ныне скрывается небольшая улица Харьковская. Нетрудно догадаться, что названа она в честь эвакуированного в Чебоксары Харьковского электромеханического завода и его коллектива. В послевоенное время для руководящего состава предприятия и передовиков производства тут были построены одноэтажные коттеджи, на две семьи каждый. Те дома стоят там до сих пор.

И хотя вокруг того пятачка давно выросли высокие многоквартирные дома, он продолжает жить в каком-то своем особенном мире. А как живописны Харьковская, а чуть ниже и ее «соседка» Электрозаводская весной и летом! Бывшие заводские коттеджи словно спрятались на этом «островке» от городской суеты в цветущих палисадниках и благоухающих садах. Кстати, в одном из тех домов ныне проживает самая младшая представительница семьи Довгаль — Людмила Федоровна Осина (по мужу). Совсем недавно уроженке Харькова исполнилось 87 лет.

Хозяйка дома, ее сын Алексей и его супруга Марина встретили корреспондентов «СЧ» радушно: усадили пить чай из самовара на летней веранде под сенью садовых деревьев. За неспешным разговором потчевали нас свежей вишней, черной малиной и перетертой с сахаром клубникой.

«Даже не представляю, как бы я сейчас жила в Харькове или в Казани, где мне довелось учиться в молодости. Все же я рада, что осталась в Чебоксарах», — призналась Людмила Федоровна, обведя взглядом свой любимый сад и дом, где прошли счастливые годы жизни…

Пришлось спать в корыте

«Мой папа Федор Степанович родился в 1905 году в окрестностях Винницы, — начала свой рассказ ветеран труда. — Это рядом с Польшей, поэтому он прекрасно знал польский язык. После окончания армейской службы не стал возвращаться домой, потому что там не было работы. Поехал в Харьков, устроился на электромеханический завод (ХЭМЗ) слесарем-сборщиком, стал настоящим профессионалом. Потом познакомился с мамой — Софьей Акимовной. Она была моложе его на 12 лет, работала поваром».

Когда началась война, Федор Довгаль хотел пойти на фронт добровольцем, но его уговорили остаться — пришло известие, что завод эвакуируют в тыл и рабочие руки будут очень нужны. Словом, пришлось ему бороться с врагом на трудовом фронте.

Людмила Осина почти не помнит, как проходила эвакуация, ведь она была совсем маленькой. Но мама и сестра Светлана когда-то рассказывали ей, что дорога в Чебоксары была очень трудной и долгой. Пассажиров везли в товарняках. Трехлетняя Люда спала в корыте. Не раз эшелоны с людьми атаковали немецкие самолеты. Тогда поезд останавливался, и эвакуированные бежали в лес. По рассказам нашей героини, все были в ужасном состоянии — голодные, изнуренные, больные, а кто-то не пережил той поездки.

Когда харьковчане прибыли в Чебоксары, шел снег. Взрослые разгружали вагоны, оборудование и материалы сразу везли к месту строительства завода на больших деревенских санях через два оврага. «Ну а мы с сестрой были маленькие, не понимали всех тягот, ужасов войны. Радовались уже тому, что вокруг не слышно раскатов орудий», — сказала Людмила Федоровна.

Мастер «морского» участка

Эвакуированных расселили в общежитиях пединститута на улице Кооперативной. На две семьи выделялась всего одна комната в 20 кв. метров. Конечно, в таких стесненных условиях жить было нелегко, но новоселы не жаловались, ставили перегородки.

«Нас поселили с тетей Тоней и дядей Сашей Комаровскими. Посередине комнаты стоял стол, возле стен — кровати, вот и вся обстановка», — перечислила Осина. Она росла маленькой, худенькой и болезненной девочкой, стояла на учете в туберкулезном диспансере. Поэтому Софья Акимовна отпустила младшую дочь в школу только с восьми лет.

«Любимым детским лакомством того времени была краюшка черного хлеба, посыпанная солью или сахаром. Мы еще хвалились, у кого бутерброд вкуснее, да снимали пробу», — улыбнувшись, припомнила ветеран труда. Позднее недалеко от завода обустроили детский сад.

«Родители шли на смену, а мы в садик, — продолжила наша собеседница. — Иногда оставались там с ночевкой. Мама в заводской столовой работала, а папа трудился на заводе по 12 часов, был мастером, потом начальником цеха. Его участок называли «морским», видимо, цех выпускал какие-то комплектующие для военно-морской техники. Тогда все было очень секретно».

Кстати, Федора Степановича наградили орденом Трудового Красного Знамени. А чэазовцы всегда с теплотой отзывались о передовике производства. В одном из номеров за 2021 год заводская газета «Электрик» рассказывала о ветеране труда Ираиде Шапошниковой. Она пришла работать на аппаратный в годы войны еще совсем молодой девушкой. Нагрузка была такая, что от усталости падала в обморок, к тому же недоедала. Как-то совершенно обессиленную ее отправили на больничный. После возвращения Шапошниковой на работу мастер Довгаль подозвал ее к себе и по-отечески объяснил, что в ящике его стола всегда будет лежать резервная «хлебная» карточка, которую, она, не стесняясь, может брать, чтобы больше не голодать.

В гараже стояли танки

При этом сам Федор Степанович и его домочадцы всегда довольствовались малым. «Нашими витаминами в голодную военную и послевоенную пору была всякая съедобная травка. Любили розовый клевер, он у нас назывался «красной кашкой», выдернешь из цветка несколько лепестков — да на зуб, и так сладко было! Еще лакомились калачиками, это такие круглые плоды просвирника», — поведала Людмила Осина.

Рассказала, что каждая семья тогда старалась держать хоть какую-то скотину — у кого были козы, у кого куры или гуси. Супруги Довгаль держали поросенка Борьку. По словам Людмилы Федоровны, жил он в сараюшке во дворе. Ведь эвакуированным выделялись небольшие хозяйственные постройки. По их крышам и бегала с утра до вечера детвора. Еще припомнила, как дети тайком пробирались на территорию заводского гаража. Там на ремонте стояли танки. Пока никто не видел, ребятня лазила по технике и играла в войнушку.

А вот как люди встречали Победу, Людмила Федоровна, к сожалению, не помнит. Возможно, потому что в очередной раз лежала в больнице. В 1946 году она пошла в первый класс. Сначала училась в школе для девочек. Учебное заведение находилось на Ленинградской улице, чуть ниже нынешнего Дома Советов. Потом недалеко от «первой площадки» ЧЭАЗ построили школу № 22. Там мальчишки и девчонки учились вместе.

Большое внимание, по словам Осиной, тогда уделялось спортивной подготовке молодежи. Несмотря на то что в юности она была худенькой и часто болела, все равно занималась волейболом, а зимой каталась на коньках.

Дорога домой

После окончания войны семья Довгаль, конечно, думала о том, чтобы вернуться в Харьков, но так и не решилась. Хотя на «разведку» они все же съездили на родину и даже погостили немного у родственников, так как в их квартиру давно заселили других жильцов. Но очень быстро стали скучать по Чебоксарам, быстроходной Волге, ее живописным берегам. Еще одну попытку вернуться в Харьков Людмила Федоровна сделала сразу после окончания школы — пробовала поступить в местный политехнический институт, но не набрала нужных баллов.

Вернулась в Чувашию, устроилась на электроаппаратный завод копировщицей и проработала там два года. А тогда было правило: работники со стажем не менее двух лет могли направляться на учебу в высшие учебные заведения. Так Людмила Довгаль, успешно сдав экзамены, поступила на приборостроительный факультет Казанского авиационного института. Во время подработки на кафедре металловедения девушка познакомилась с молодым парнем с факультета «Авиационные двигатели» Евгением Осиным, он потом и переманил ее туда.

«Женя привлек меня тем, что, несмотря ни на какие трудности, сам всего добился в жизни. Он тоже был из нашего поколения — детей войны. Его мать работала в школьной библиотеке и одна воспитывала пятерых детей, а отец погиб на фронте 10 августа 1943 года. Кстати, в тот же день спустя двадцать один год у нас с Женей родился сын, и мы назвали его в честь деда — Алексей», — сообщила Осина.

Бракосочетание было скромным. Людмила Федоровна сама сшила себе свадебное платье. После окончания вуза молодожены вернулись в Чебоксары. Федор Степанович предложил им устроиться во Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения (ВНИИР). Молодых специалистов туда охотно и приняли: Евгений стал работать технологом, Людмила — инженером-конструктором…

День начинается с просмотра газеты

Во ВНИИРе Людмила Федоровна проработала до самой пенсии, стала специалистом высшей категории, в аппаратном отделе разрабатывала реле на герконах, в конструкторском бюро проектировала штампы, пресс-формы, разные приборы. Выйдя на заслуженный отдых, ветеран труда занялась делами, на которые раньше из-за работы просто не хватало времени, — окунулась в домашний быт, стала шить, вышивать, облагораживать свой сад и огород.

Теперь в силу возраста и хрупкого здоровья Людмила Федоровна уже не может уделять столько времени уходу за зелеными насаждениями своего участка, к тому же главного ее помощника и спутника жизни — Евгения Алексеевича уже давно нет. Но за родительским домом с неменьшей любовью и заботой ухаживают дети. Так что сад по-прежнему цветет и дает плоды. Людмилу Федоровну нередко навещают внучка и правнук. Вот и мы, корреспонденты, заглядываем в гости, чтобы расспросить ее о былом.

Кстати, хозяйка дома — интересная собеседница. Сохранять ясный ум и прекрасную память, а также быть в курсе самых последних событий ей помогает чтение. Почти всегда свой день она начинает с просмотра свежей прессы…

«Несмотря на лишения, которые нам пришлось пережить в годы войны, мы старались хорошо учиться. Трудились по примеру своих родителей. И как бы трудно ни было, никогда не впадали в отчаяние, ведь самое главное, что здесь, в Чебоксарах, над нами было мирное небо», — поделилась мыслями Людмила Федоровна. Она призналась, что ей нравится наблюдать, как растет и хорошеет сейчас любимый город. «Считаю, что нам повезло», — сказала она.

КСТАТИ Всего за годы Великой Отечественной войны Чувашия приняла 70 тыс. эвакуированных граждан, в том числе около 30 тыс. детей. В республику также эвакуировали 28 предприятий. Почти половина была размещена в Чебоксарах, самые крупные — электромеханический завод из Харькова и «Электрик» из Ленинграда.

МЕЖДУ ТЕМ

А по соседству жила жена поэта

Улица Кооперативная получила свое название от жилищного акционерно-кооперативного товарищества, которое на этих землях строило дома. В народе их так и называли — «жактовские». Начинается улица от самого первого в республике стадиона, построенного в 1926 году. Зимой здесь заливали каток, на котором, по рассказам чебоксарки Людмилы Осиной, каталась местная детвора — в основном дети заводчан, эвакуированных в Чебоксары из Харькова и Ленинграда. Прежде чем стать «Энергией», стадион сменил несколько названий: «Темп», «Сталинец», «Молния», «Труд».

В жактовских домах и размещались общежития пединститута, куда в годы войны заселили эвакуированных. Кстати, в доме № 10 на улице Кооперативной с 1955 по 1958 год жила вдова репрессированного поэта Осипа Мандельштама — Надежда Яковлевна.

Она преподавала в пединституте. Вот как вспоминала она об этом времени: «…я жила в черном и грязном бараке, где разместилось общежитие преподавателей Чебоксарского пединститута. Всюду стоял смрад и керосиновая копоть. В моей комнате было холодно, как на дворе: одно из бревен второго этажа оборвалось и повисло наружу, грозя обвалиться на головы играющих детей. Ветер, пахнущий талым снегом, свободно гулял по комнате…» Здесь же, в Чебоксарах, она получила известие о реабилитации мужа.

Фото автора и из семейного архива