Улица Прямая станет ровной

А ученики Напольновской школы смогут сдать нормативы ГТО

В Алатыре в рамках государственной программы «Спорт России» ведется капитальный ремонт спортивной школы № 1 имени А.Г. Николаева. На сегодняшний день выполнено несколько значительных этапов работ.

В частности, подшит потолок, заложен утеплитель, заменены системы теплоснабжения и электроснабжения. Крыша полностью перекрыта, специалисты занимаются утеплением и устройством вентилируемого фасада. Кроме того, обустраивается новый медицинский кабинет. Также закуплен современный тепловой узел, что повысит энергоэффективность объекта.

Как сообщает пресс-служба администрации Алатырского муниципального округа, завершение капремонта запланировано на конец ноября 2025 года. Школьники будут тренироваться в современных условиях, что, несомненно, скажется на их спортивных достижениях.

В селе Красноармейское на улице Ленина началось возведение трехэтажного здания Дома культуры. Масштабный проект стоимостью более 249 млн рублей предусмотрен госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий». По плану подрядчик ООО «Исток–Экспертиза» должен исполнить контракт во втором квартале 2027 года.

В Порецком округе, на территории Напольновской школы, строится спортивная площадка. Здесь можно будет сдавать нормативы ГТО. На благоустройство объекта выделено 1,3 млн рублей, на оборудование и его установку — 2,9 млн рублей. Новая площадка — часть федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта».

В деревне Янашкасы Чебоксарского округа по госпрограмме «Развитие транспортной системы» приводят в порядок дорогу по улице Прямой. Стоимость ремонта — 11,6 млн рублей. На днях с ходом работ ознакомились представители администрации муниципалитета и Минтранса Чувашии. Уже завершено восстановление дорожной одежды, ведется укрепление обочины и устройство дорожных знаков. На гарантийном обслуживании (подрядчик — ИП Шишкин И.П.) дорога будет находиться пять лет.