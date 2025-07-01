Развивая производство, не забываем об окружающей среде

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На встрече обсудили вопросы соблюдения экологических принципов в лакокрасочной промышленности. Фото Минприроды Чувашии

Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов посетил с рабочим визитом Новочебоксарский филиал ООО «Элкон», где обсудил с коллективом экологические инициативы предприятия, а также его успехи и перспективы развития.

За последние 5 лет компания значительно расширила географию поставок, наладив партнерские отношения с Узбекистаном, Грузией, Киргизией, Арменией, Азербайджаном и странами Персидского залива. В рамках приоритетного инвестиционного проекта построен новый производственный корпус мощностью 10 тыс. тонн продукции в год, запущен цех по выпуску импортозамещающих лакокрасочных покрытий.

Благодаря 30­кратному увеличению мер господдержки предприятия Чувашии активно развивают производство и осваивают новые рынки. «Экономика республики за пять лет выросла почти в два раза. Это закономерный итог системной работы руководства Чувашии по поддержке бизнеса и созданию благоприятных условий для промышленности», — отметил Эмир Бедертдинов.

Особое внимание на встрече руководителя природоохранного ведомства с производственниками, конечно же, уделили «зеленым» технологиям. Обсудили снижение вредных выбросов, утилизацию отходов, переход на экологичные материалы, повышение энергоэффективности. Чувашия стремится к поэтапному снижению в два раза количества опасных выбросов в атмосферу путем создания региональной схемы мониторинга состояния атмосферного воздуха. На сегодняшний день государственный контроль загрязнения атмосферы ведется с пяти стационарных постов федеральной системы наблюдения.

Василий Григорьев
Опубликовано: 17 июля 2025 г.


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