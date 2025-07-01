Деньги — в бизнес

Предприниматели Чувашии в первом полугодии 2025 года получили 265 льготных микрозаймов на общую сумму более 816 млн рублей.

Наряду с Чебоксарами, Новочебоксарском, Шумерлей, Канашом, Алатырем активность проявили бизнесмены из Красноармейского, Батыревского и Чебоксарского муниципальных округов. Максимальный объем средств выдан предприятиям обрабатывающей промышленности — более 244 млн рублей. В числе инвестиционно активных сфер также сельское хозяйство, розничная торговля и услуги по перевозке.

Самым востребованным микрофинансовым продуктом стала программа «Приоритет». Более 195 млн рублей направлено на развитие бизнеса в стратегически важных отраслях — производстве, индустрии гостеприимства, IT, научной и профессиональной деятельности, туризме.

Воспользоваться микрофинансовой поддержкой могут как зарегистрированные юридические лица и ИП, так и физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Условия варьируются в зависимости от программы и наличия залога. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Микрозаймы становятся реальным ресурсом развития — особенно там, где крупное банковское финансирование недоступно, — считает вице-премьер Правительства Чувашии Дмитрий Краснов. — Для многих начинающих предпринимателей именно государственное микрофинансирование становится точкой входа в рынок. Для действующего бизнеса — это ресурс для расширения, модернизации и выхода на новые рынки».