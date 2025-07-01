От велошоу до товарищеского матча

В рамках проекта «Яркое лето Чувашии», инициированного руководителем региона Олегом Николаевым, в республике продолжается реализация идей, направленных на популяризацию физкультуры и спорта среди людей разных поколений.

Большой отклик у приверженцев активного образа жизни вызвал проект «Катаемся вместе — Мой друг велосипед!», разработанный столичным Центром маунтинбайка. На базе учреждения практически еженедельно проводятся открытые тренировки для всех желающих, сообщили в республиканском Минспорта. Также во время занятий опытные инструкторы обучают участников проекта азам управления велосипедом. Кроме того, профессиональные спортсмены устраивают захватывающее велошоу. Мероприятия в рамках проекта пройдут еще 17 и 24 июля, а также 6, 15 и 28 августа.

Министр спорта Чувашии Василий Петров отметил, что в летнее время на площадках спортивных школ проводятся массовые зарядки и мастер-классы с участием ведущих спортсменов и тренеров республики.

К слову, в рамках проекта «Яркое лето Чувашии» специалисты республиканской спортшколы по футболу 16 июля организуют мастер-класс на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка». Под присмотром опытных наставников любители игры потренируют технику передач и ударов, а также примут участие в товарищеском матче.