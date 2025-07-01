Сэкономили с пользой

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии выступило с инициативой о внесении изменений в постановление, регулирующее вопросы по распределению средств республиканского бюджета на ремонт и содержание дорог. Ситуация обсуждалась на недавнем заседании регионального Правительства под председательством премьер-министра Сергея Артамонова.

Для эффективного использования бюджетных средств и обеспечения их своевременного освоения в 2025 году предложено перераспределить экономию, образовавшуюся по результатам торгов, на приведение в нормативное состояние дополнительных участков автомобильных дорог регионального значения. Сюда входят «Чебоксары — Сурское»: участок «Калинино — Шумерля» в Вурнарском и Шумерлинском муниципальных округах длиной 20 км 360 м, а также участок в 9 км от станции «Ишлеи» до деревни Большие Котяки в Чебоксарском муниципальном округе.

«Стоит отметить, что после выполнения указанных объектов на автомобильной дороге «Чебоксары — Сурское» вся протяженность этой автодороги от Чебоксар до Шумерли будет в нормальном состоянии. Помимо того, что эта дорога входит в состав опорной сети, она еще служит в качестве подъездной дороги от Чебоксар до М-12, что обеспечит жителям и гостям республики удобный проезд до платной трассы. Это позволит им без задержек добираться до М-12 и продолжать путешествие», — подчеркнул глава Минтранса Максим Петров.

Также в число дополнительных участков, требующих обновления, вошли автодороги «Аниш» (участок «Канаш — Ибреси» в Ибресинском муниципальном округе протяженностью 5 км 977 м) и «Калинино — Батырево — Яльчики» (участок «Ибреси — Комсомольское» в Ибресинском муниципальном округе — 3 км). Дополнительно за счет полученной экономии в план работ включены объекты ремонта в Алатырском, Аликовском, Ядринском и Янтиковском муниципальных округах.

Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев отмечал, что к 2030 году в нормативное состояние необходимо привести 60% дорог.

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